«Формула-1» собрала 144 млн долларов за три дня в прокате

На производство блокбастера потратили около 250 млн долларов. Картина может стать самым кассовым фильмом Apple, для этого ей нужно превзойти «Наполеон», который собрал 221 млн долларов. Зрители активно смотрят «Формулу-1» в Imax и других премиальных форматах, на долю которых пришлось 55% продаж билетов в США. Imax-версия уже собрала 27,7 млн долларов по всему миру, что составило 19% от общей выручки.