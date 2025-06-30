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«Формула-1» собрала 144 млн долларов за три дня в прокате

Фото: Warner Bros.

В международном прокате фильм «Формула-1» собрал 144 миллиона долларов за уик-энд, пишет Variety.

На производство блокбастера потратили около 250 млн долларов. Картина может стать самым кассовым фильмом Apple, для этого ей нужно превзойти «Наполеон», который собрал 221 млн долларов. Зрители активно смотрят «Формулу-1» в Imax и других премиальных форматах, на долю которых пришлось 55% продаж билетов в США. Imax-версия уже собрала 27,7 млн долларов по всему миру, что составило 19% от общей выручки.

«Мы в восторге от глобального отклика на „Формулу-1“ и благодарны зрителям, которые восприняли фильм с таким энтузиазмом», ― сказал Джейми Эрлихт, глава подразделения Apple по производству видео по всему миру.

По сюжету фильма бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (его играет Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в 90-х, но спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (актер Дамсон Идрис). Среди продюсеров ленты ― легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Сценарий картины написали Косински и Эрен Крюгер. В работе над саундтреком поучаствовали Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy. Съемки «F1» проходили в том числе на реальных трассах. 27 июня состоялась мировая премьера картины.

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