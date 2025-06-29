От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года

Кроме того, в этом сезоне Pianissimo объединился с легендарным отелем «Астория» в Петербурге. Этот исторический отель станет официальным домом фестиваля. Раньше здесь останавливались Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Герберт Уэлс, Мстислав Ростропович, Пласидо Доминго, знаменитые художники, звезды театра и кино, а также первые лица государств.