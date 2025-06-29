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От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года

Фото: Mathias Reding/Unsplash

С 29 июня по 16 августа 2025 года состоится летний сезон фестиваля Pianissimo. В этот раз в программе примут участие музыканты из России, Великобритании, Германии, Бразилии, Турции, Китая и Южной Кореи.

Концерты пройдут в Большом итальянском Просвете Нового Эрмитажа, Доме культуры «ГЭС-2» в Москве и концертном Пакгаузе на Стрелке в Нижнем Новгороде. В этом году фестиваль расширяется — Pianissimo впервые примет Большой петергофский дворец и филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

В Петергофе концерты будут проходить в Танцевальном зале дворца, известного своими балами и приемами в эпоху Романовых. Организаторы уверены, что атмосфера этого места идеально дополнит музыку композиторов.

Кроме того, в этом сезоне Pianissimo объединился с легендарным отелем «Астория» в Петербурге. Этот исторический отель станет официальным домом фестиваля. Раньше здесь останавливались Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Герберт Уэлс, Мстислав Ростропович, Пласидо Доминго, знаменитые художники, звезды театра и кино, а также первые лица государств.

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