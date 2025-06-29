В России официально установили День адвокатуры

В России официально установили новый профессиональный праздник — День адвокатуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Теперь праздник адвокатов будет ежегодно отмечаться 31 мая. В кабмине пояснили, что с инициативой установить дату выступило Министерство юстиции.
«Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности», — говорится в пояснении.
Именно 31 мая в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он заложил основы современной российской адвокатуры, поэтому эта дата уже неофициально считалась профессиональным праздником в адвокатском сообществе.