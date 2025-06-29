В России официально установили День адвокатуры

Именно 31 мая в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он заложил основы современной российской адвокатуры, поэтому эта дата уже неофициально считалась профессиональным праздником в адвокатском сообществе.