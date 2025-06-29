Вин Дизель объявил на фестивале в Лос-Анджелесе, что погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже».
Предположительно, его частично воссоздадут с помощью визуальных эффектов, архивных съемок, а также братьев, Калеба и Коди Уокеров.
Дизель также рассказал, что последняя часть франшизы выйдет в апреле 2027 года и станет возвращением к первоначальной атмосфере. Зрителей будут ждать уличные гонки, ночной Лос-Анджелес и тюнинговые тачки — именно то, с чего все начиналось.
Ранее режиссер Луи Летерье говорил, что релиз ленты состоится в 2026-м. По его словам, фильм должен выйти в прокат в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого «Форсажа».
«Форсаж 10» собрал в прокате более 522 млн долларов при бюджете в 340 млн, но при этом лента уступила в темпе «Форсажу-7» и «Форсажу-8». Между тем «Форсаж-10» стал вторым в 2023 году фильмом с самым успешным стартом в прокате после мультфильма «Братья Супер Марио в кино».