Погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже»

Дизель также рассказал, что последняя часть франшизы выйдет в апреле 2027 года и станет возвращением к первоначальной атмосфере. Зрителей будут ждать уличные гонки, ночной Лос-Анджелес и тюнинговые тачки — именно то, с чего все начиналось.