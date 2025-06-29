На японском острове с 11 жителями открыли школу манги, чтобы спасти его от опустошения

Школу разместили в здании бывшей местной школы, закрытой в 2023 году. Теперь там три класса и библиотека с книгами по манге. В программу входят шесть курсов — занятия проходят дважды в месяц с конца мая по конец июля и охватывают все: от построения сюжета до рисования персонажей и техники.