На японском острове с 11 жителями открыли школу манги, чтобы спасти его от опустошения

На небольшом острове Такаикамисима на западе Японии, где сейчас живут всего 11 человек, открыли специализированную школу манги, чтобы привлечь учеников и спасти остров от исчезновения.
На занятия уже записались 23 школьника из других частей муниципалитета Камидзима, куда входит Такаикамисима. Этот проект стал итогом восьмилетних усилий двух пожилых любителей манги — 74-летнего местного жителя Садаму Кимуры и 76-летнего руководителя медицинской корпорации Осаму Хасэбэ из Яманаси. Они мечтают сделать остров местом паломничества поклонников манги со всего мира.
Школу разместили в здании бывшей местной школы, закрытой в 2023 году. Теперь там три класса и библиотека с книгами по манге. В программу входят шесть курсов — занятия проходят дважды в месяц с конца мая по конец июля и охватывают все: от построения сюжета до рисования персонажей и техники.
Стоимость курса — 80 тысяч йен (около 43 тыс. рублей), включая проживание и питание. В каждой группе могут учиться до 30 человек, причем записаться могут все желающие со всей страны.
Ученики уже положительно отзываются о занятиях. Например, школьник Наруто Маэгами сказал, что уроки проходят легко и интересно. За открытие школы отвечает Масанори Баба, который возглавляет ассоциацию жителей острова и переехал туда вместе с семьей в 2022 году. Он надеется, что благодаря проекту население острова со временем утроится. В 1950-е годы на Такаикамисиме жили около 300 человек, но к 2007 году осталось всего 51.