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В России впервые появится ГОСТ на школьную форму

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

С 1 июля в России вступит в силу ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Документ опубликован на сайте Росстандарта.

Согласно стандарту, школьная одежда должна быть светской, удобной и эстетичной. Ее стиль определяется как деловой, а покрой должен обеспечивать комфорт как при сидении, так и при движении.

Кроме того, форма не может содержать символику неформальных асоциальных молодежных движений или изображения, пропагандирующие противоправное поведение. При этом государственная и патриотическая символика, наоборот, поощряется стандартом.

ГОСТ был утвержден приказом Росстандарта 31 августа 2024 года и распространяется на одежду школьников, обучающихся по программам общего, основного общего и среднего общего образования. При этом он не затрагивает требования к обуви и спортивной одежде. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.

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