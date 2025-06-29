Леа Сейду начала курить ради игры Death Stranding 2

Леа Сейду вновь начала курить ради игры Death Stranding 2. Об этом рассказал геймдизайнер и гений Хидео Кодзима.
По его словам, в первой части игры героиня Сейду Фрэджайл не курила. Однако когда Кодзима увидел фильм с участием актрисы, где она выглядела очень эффектно с сигаретой, он решил изменить этот момент. Геймдизайнер отметил, что у этого был еще и сюжетное обоснование.
Леа бросила курить, но после съемок они вместе пошли в ресторан, и она на некоторое время исчезла. Кодзима думал, что она пошла в туалет или что‑то в этом роде, но когда он вышел на улицу, обнаружил ее с сигаретой. Он был удивлен, что ради роли Сейду снова начала курить.
Действие Death Stranding 2 разворачивается спустя несколько лет после того, как Сэм Бриджес спас Америку от полного распада и остановил шестое вымирание. После событий первой части мир изменился.
Сэм Портер Бриджес больше не курьер, а ветеран, ведь доставка грузов стала автоматизированной. Он ушел из активной деятельности, но вновь оказывается втянут в конфликт, когда появляется антагонист (скорее всего, в исполнении Троя Бейкера, вернувшегося к роли Хиггса), который стремится использовать пространство между жизнью и смертью как инструмент власти.
В Death Stranding 2: On the Beach Норман Ридус вновь сыграл Сэма Бриджеса. К своим ролям также вернулись Леа Сейду и Трой Бейкер. Среди новых звезд игры — Эль Фэннинг, Сиоли Куцуна, Джордж Миллер, Лука Маринелли, Дебра Уилсон и Алисса Юнг. Релиз игры состоялся 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.