Леа Сейду начала курить ради игры Death Stranding 2

Леа бросила курить, но после съемок они вместе пошли в ресторан, и она на некоторое время исчезла. Кодзима думал, что она пошла в туалет или что‑то в этом роде, но когда он вышел на улицу, обнаружил ее с сигаретой. Он был удивлен, что ради роли Сейду снова начала курить.