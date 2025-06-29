Рейнн Уилсон рассказал, что происходило в «Офисе» после ухода Стива Кэрелла

Стивен Кэрелл играл Майкла Скотта с 2005 по 2011 год. После его ухода менеджера в сериале временно заменяли приглашенные актеры, в том числе Уилл Феррелл, Джеймс Спейдер и Кэтрин Тейт. Рейнн Уилсон снимался в «Офисе» на протяжении всех девяти сезонов, вплоть до финала в 2013 году.