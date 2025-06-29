Рейнн Уилсон рассказал, что происходило в «Офисе» после ухода Стива Кэрелла

Рейнн Уилсон вспомнил в подкасте «Good Guys», что после ухода Стивена Кэрелла из сериала «Офис» в 2011 году в коллективе началась некоторая растерянность.
«Когда Стив ушел, стало немного хаотично — мы пытались понять, какой теперь будет тон шоу, кто возьмет на себя роль лидера и как рассказывать истории без комедийного двигателя, которым был Майкл Скотт», — рассказал он.
При этом Уилсон отметил, что для актеров это не было неожиданностью: «Стив уже тогда был крупной звездой, и мы знали, что он уйдет».
Их коллега Дженна Фишер (Пэм Бисли), наоборот, считает, что сериал оставался отличным даже после ухода главной звезды. «Некоторые мои любимые серии были в восьмом и девятом сезонах. Там по-прежнему были потрясающие истории», — говорила она ранее.
Стивен Кэрелл играл Майкла Скотта с 2005 по 2011 год. После его ухода менеджера в сериале временно заменяли приглашенные актеры, в том числе Уилл Феррелл, Джеймс Спейдер и Кэтрин Тейт. Рейнн Уилсон снимался в «Офисе» на протяжении всех девяти сезонов, вплоть до финала в 2013 году.