В Москву придут проливные дожди и резкое похолодание

Температура в ночь на понедельник составит +9 — +12 градусов Цельсия, днем +12 — +15, что характерно для начала осени, а не для конца июня. Такой холод в столице в это время года фиксировался лишь в 1962 и 1976 годах. Из‑за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду и высокой влажности (95–100%) погода будет ощущаться еще холоднее.