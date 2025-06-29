В Москву придут проливные дожди и резкое похолодание

Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых self-made женщин мира по версии Forbes
Мэтт Ривз завершил сценарий сиквела «Бэтмена»
Бейонсе застряла в летающей машине на своем концерте
В Детройте вертолет сбросил на головы горожан 50 тыс. долларов
В разработке находятся сразу пять фильмов про трансформеров
Джеймс Кэмерон: В «Оппенгеймере» Нолан «морально струсил» и не показал последствия ядерных взрывов
Режиссер «Человека-паука» изменил сцену с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом из‑за реддита
Шарлиз Терон разочаровалась в онлайн-дейтинге: «Там все такие важные, а на деле пустышки»
«Че, оборзел?!»: рабочий одной фразой отогнал от себя леопарда
«Паразиты», «Лунный свет», «Социальная сеть»: кинематографисты Голливуда выбрали 100 главных фильмов
Одного из учеников Алекса Лесли отправили под арест на два месяца
Хидео Кодзиме сложно работать с азиатскими актерами: «Их кожа кажется ненастоящей»
Петербуржцам запретили смотреть репетицию «Алых парусов» с набережных
Сериал «Возвращение» с Лизой Кудроу продлили на третий сезон. Второй вышел в 2014 году
Мэттью Гуд вспомнил неудачный кастинг на роль Джеймса Бонда: «Мы обязаны сделать его алкоголиком»
Warner Bros. потратила десятки миллионов долларов и 20 лет на адаптацию «Акиры» и потеряла права
Марк Хэмилл придумал предысторию Люка Скайуокера в «Последних джедаях» из‑за недовольства сюжетом
NBC закрыл сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте» после первого сезона
Миа Бойка считает игрушки Лабубу страшными и похожими на демонов
Суд запретил песни Kizaru за пропаганду наркотиков
Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра Ермоловой
Capcom отказалась от открытого мира в новом Resident Evil
Формат PNG обновили впервые за 20 лет
Клуб «Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года
Братья Даффер экранизируют криминальный триллер для Netflix
Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон рассматриваются на роль нового Джеймса Бонда
МХТ анонсировал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли
Вупи Голдберг сыграет в итальянской мыльной опере «Место под солнцем»

В Москву придут проливные дожди и резкое похолодание

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На предстоящей неделе в Москву придут сильные и продолжительные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за неделю в столице может выпасть до 42 мм осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы, а в Подмосковье местами до 60 мм. Большая часть дождей придется на первые три дня недели.

Причиной станет североатлантический циклон «Корнелиус», который всего за сутки преодолеет около тысячи километров, двигаясь к юго-востоку. Кроме того, в понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление — барометры покажут 726 мм ртутного столба, что на 15 мм ниже обычного уровня.

Температура в ночь на понедельник составит +9 — +12 градусов Цельсия, днем +12 — +15, что характерно для начала осени, а не для конца июня. Такой холод в столице в это время года фиксировался лишь в 1962 и 1976 годах. Из‑за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду и высокой влажности (95–100%) погода будет ощущаться еще холоднее.

Расскажите друзьям