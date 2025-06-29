В Москву придут проливные дожди и резкое похолодание

На предстоящей неделе в Москву придут сильные и продолжительные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, за неделю в столице может выпасть до 42 мм осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы, а в Подмосковье местами до 60 мм. Большая часть дождей придется на первые три дня недели.
Причиной станет североатлантический циклон «Корнелиус», который всего за сутки преодолеет около тысячи километров, двигаясь к юго-востоку. Кроме того, в понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление — барометры покажут 726 мм ртутного столба, что на 15 мм ниже обычного уровня.
Температура в ночь на понедельник составит +9 — +12 градусов Цельсия, днем +12 — +15, что характерно для начала осени, а не для конца июня. Такой холод в столице в это время года фиксировался лишь в 1962 и 1976 годах. Из‑за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду и высокой влажности (95–100%) погода будет ощущаться еще холоднее.