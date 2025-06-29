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Мэтт Ривз завершил сценарий сиквела «Бэтмена»

Фото: Warner Bros.

Режиссер Мэтт Ривз сообщил, что работа над сценарием «Бэтмена 2» завершена.

Он опубликовал фото сценария в своих соцсетях. На нем видна первая страница, на которой заметен культовый логотип Бэтмена.

Разработка продолжения несколько раз откладывалась, что вызвало беспокойство у поклонников. Джеймс Ганн ранее призвал дать Ривзу спокойно закончить работу: «Пусть человек пишет столько, сколько ему нужно».

Изначально «Бэтмен 2» должен был выйти в октябре 2025 года, но из‑за забастовок профсоюзов сценаристов и актеров его перенесли на 2 октября 2026 года. Ганн отметил, что такая задержка между фильмами вполне нормальна.

Роберт Паттинсон вновь вернется к роли Брюса Уэйна. Первый фильм 2022 года стал успешным и в прокате, и среди критиков, благодаря мрачной и реалистичной атмосфере Готэма. Однако эта версия Бэтмена останется отдельной от основной киновселенной DC, которая развивается под руководством Ганна и Питера Сафрана.

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