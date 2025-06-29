Мэтт Ривз завершил сценарий сиквела «Бэтмена»

Роберт Паттинсон вновь вернется к роли Брюса Уэйна. Первый фильм 2022 года стал успешным и в прокате, и среди критиков, благодаря мрачной и реалистичной атмосфере Готэма. Однако эта версия Бэтмена останется отдельной от основной киновселенной DC, которая развивается под руководством Ганна и Питера Сафрана.