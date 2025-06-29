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Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых self-made женщин мира по версии Forbes

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Основательница Wildberries Татьяна Ким попала в рейтинг 50 самых состоятельных женщин мира, которые заработали свои капиталы самостоятельно.

С состоянием в 4,6 млрд долларов она заняла 18-е место и стала единственной представительницей России в этом списке. Кроме того, Ким оказалась одной из самых молодых участниц рейтинга — моложе только 38-летняя Мелани Перкинс из Австралии, создавшая платформу Canva.

Лидером списка стала 80-летняя швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант с состоянием 38,8 млрд долларов. Она основала крупнейшую судоходную компанию Mediterranean Shipping Company (MSC) вместе с мужем. Второе место заняла американка Дайан Хендрикс (22,3 млрд), соосновательница ABC Supply — одного из ведущих дистрибьюторов строительных материалов в США.

Порог вхождения в рейтинг в этом году составил 2,1 млрд долларов. В списке больше всего участниц из США и Китая (по 18 женщин), почти половина женщин — из Азиатско-Тихоокеанского региона. Больше всего self-made миллиардерш работает в сфере технологий.

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