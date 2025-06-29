Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых self-made женщин мира по версии Forbes

С состоянием в 4,6 млрд долларов она заняла 18-е место и стала единственной представительницей России в этом списке. Кроме того, Ким оказалась одной из самых молодых участниц рейтинга — моложе только 38-летняя Мелани Перкинс из Австралии, создавшая платформу Canva.