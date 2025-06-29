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Бейонсе застряла в летающей машине на своем концерте

Фото: соцсети

Бейонсе застряла в декоративном автомобиле над головами зрителей своего концерта в Хьюстоне. Видео с неполадкой завирусились в сети, пишет NME.

Инцидент случился во время исполнения песни «16 Carriages». Для трека певица села в закрепленную на тросах машину, который пролетел в воздухе над танцполом. Однако в какой‑то момент крепление дало сбой и конструкция резко накренилась набок. Музыку пришлось остановить, а транспорт — спустить вниз.

На видео из зала слышно, как певица командует сотрудникам сцены и приказывает осторожно опустить повозку. Сохраняя хладнокровие, Бейонсе улыбалась, пока техническая команда опускала автомобиль. Покинув декорацию, она ушла за кулисы, а позже поднялась на сцену через люк и продолжила шоу.

«Если я когда‑нибудь упаду, я знаю, что вы меня поймаете», — обратилась звезда к публике.

Видео инцидента мгновенно разлетелись по сети. Фанаты требовали отказаться от опасного трюка: «Как же она кричала „Стоп! Стоп! Стоп!“… Бейонсе, немедленно убери эту машину из шоу. Хватит, даже мы так не шутим — это страшно».

Другие восхитились выдержкой: «Ого, она пыталась улыбаться и сохранять спокойствие! Не садись больше в эту машину, Бейонсе, я серьёзно!».

Третий пользователь поддержал: «Её машина застряла и чуть не перевернулась! Бейонсе, мы тебя поймаем, подруга!».

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