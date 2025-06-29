Бейонсе застряла в летающей машине на своем концерте

Инцидент случился во время исполнения песни «16 Carriages». Для трека певица села в закрепленную на тросах машину, который пролетел в воздухе над танцполом. Однако в какой‑то момент крепление дало сбой и конструкция резко накренилась набок. Музыку пришлось остановить, а транспорт — спустить вниз.