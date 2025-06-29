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В Детройте вертолет сбросил на головы горожан 50 тыс. долларов

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В Детройте вертолет сбросил на горожан тысячи долларов купюр. Об инциденте пишет Fox 2 Detroit.

Происшествие случилось в полдень 27 июня. Летательный аппарат дигался над перекрестком в центре города и сбрасывал купюры. Зрелище вызвало удивление у местных жителей, многие из них принялись хватать падающие с неба бумажки.

Сотрудники ближайших офисов отметили, что движение на шестиполосной дороге полностью остановилось на полчаса: водители и пешеходы бросились собирать деньги, но это вызвало лишь радость, а не хаос. «Никто не дрался. Это было прекрасно», — поделилась одна из очевидцев.

Идея принадлежала Даррелу Томасу, известному в сообществе под прозвищем «Плант». Он был владельцем автомойки, его любили соседи и уважали за любовь к классическим автомобилем. Мужчина скончался от болезни Альцгеймера накануне, но успел вписать ивент в завещание.

«Он был отличным отцом и легендой нашего района. Перед смертью он хотел в последний раз всех обрадовать», — рассказал его сын, помогавший организовать акцию. Всего были сброшены 50 тыс. долларов.

Мероприятие завершилось масштабной вечеринкой с участием нескольких поколений семьи Томас, прибывших на коллекционных машинахи. «Он был легендой. Пусть его помнят», — добавил сын, прощаясь с отцом под крики «Да здравствует Плант!».

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