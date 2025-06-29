В Детройте вертолет сбросил на головы горожан 50 тыс. долларов

Сотрудники ближайших офисов отметили, что движение на шестиполосной дороге полностью остановилось на полчаса: водители и пешеходы бросились собирать деньги, но это вызвало лишь радость, а не хаос. «Никто не дрался. Это было прекрасно», — поделилась одна из очевидцев.