В Детройте вертолет сбросил на головы горожан 50 тыс. долларов

В Детройте вертолет сбросил на горожан тысячи долларов купюр. Об инциденте пишет Fox 2 Detroit.
Происшествие случилось в полдень 27 июня. Летательный аппарат дигался над перекрестком в центре города и сбрасывал купюры. Зрелище вызвало удивление у местных жителей, многие из них принялись хватать падающие с неба бумажки.
Сотрудники ближайших офисов отметили, что движение на шестиполосной дороге полностью остановилось на полчаса: водители и пешеходы бросились собирать деньги, но это вызвало лишь радость, а не хаос. «Никто не дрался. Это было прекрасно», — поделилась одна из очевидцев.
Идея принадлежала Даррелу Томасу, известному в сообществе под прозвищем «Плант». Он был владельцем автомойки, его любили соседи и уважали за любовь к классическим автомобилем. Мужчина скончался от болезни Альцгеймера накануне, но успел вписать ивент в завещание.
«Он был отличным отцом и легендой нашего района. Перед смертью он хотел в последний раз всех обрадовать», — рассказал его сын, помогавший организовать акцию. Всего были сброшены 50 тыс. долларов.
Мероприятие завершилось масштабной вечеринкой с участием нескольких поколений семьи Томас, прибывших на коллекционных машинахи. «Он был легендой. Пусть его помнят», — добавил сын, прощаясь с отцом под крики «Да здравствует Плант!».