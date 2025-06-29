В разработке находятся сразу пять фильмов про Трансформеров

В их числе находится новый проект от Майкла Бэя. 60-летний режиссер ранее поставил пять частей франшизы, после чего его отодвинули на продюсерскую роль. Кроме того, в данный момент он занят адаптацией ютуб-мультсериала «Скибиди туалет».