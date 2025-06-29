В разработке находятся сразу пять фильмов про Трансформеров

Paramount Pictures работает сразу над пятью фильмами про Трансформеров. Об этом сообщил журналист Мэттью Беллони в колонке для Puck.
В их числе находится новый проект от Майкла Бэя. 60-летний режиссер ранее поставил пять частей франшизы, после чего его отодвинули на продюсерскую роль. Кроме того, в данный момент он занят адаптацией ютуб-мультсериала «Скибиди туалет».
Другим фильмом может стать кроссовер со вселенной G.I.Joe. Тизер коллаборации появлялся в финале «Восхождения звероботов», однако картина едва окупила свой бюджет и идея соединить франшизы считается «великой, но, возможно, опоздавшей на десятилетие». Ожидается, что главную роль в нем сыграет Крис Хемсворт.
Кроме того, в планах полнометражный фильм от режиссера Джоша Кули. Постановщик ранее сделал мультфильм «Трансформеры: Начало», который неудачно прошел в прокате, но заработал позитивные отзывы кинокритиков и зрителей. Сейчас его оценка на Rotten Tomatoes составляет 89% «свежести» от журналистов и 97% от фанатов.
Также в работе есть две неназванные картины, подробностей о ней нет. Не факт, что все эти проекты доберутся до киноэкранов, но успех мог бы вдохнуть новую жизнь в популярную серию. Восемь экранизаций заработали вместе 4,8 млрд долларов, причем два фильма преодолели планку в 1 млрд сборов. «Трансформеры» находятся на 13 месте в рейтинге самых прибыльных кинофраншиз.