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Джеймс Кэмерон: В «Оппенгеймере» Нолан «морально струсил» и не показал последствия ядерных взрывов

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Джеймс Кэмерон остался недоволен «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Ранее режиссер принял участие в работе над романом «Призраки Хиросимы» Чарльза Пеллегрино. В будущем он хочет экранизировать книгу, основанную на истории Цутому Ямагучи, пережившего атомный взрывы в Хиросиме и Нагасаки. На города упали бомбы, разработанные командой Роберта Оппенгеймера, и Кэмерон намерен представить события иначе, чем это сделал Нолан.

По мнению автора «Аватаров», коллега «немного морально струсил», потому что в байопике «оставил многое в стороне».

«Я не люблю критиковать коллег. Однако в фильме Нолана есть одна короткая сцена, где [Оппенгеймер] видит обгоревшие тела в зале и это его глубоко трогает. По-моему, Крис уклонился от темы. Не знаю, сам ли он хотел этого или студия посчитала это „третьим рельсом“, которого не стоит касаться. Я хочу пройти по нему напрямую. Вот настолько я глуп», — отметил Кэмерон.

Комментируя слова критиков о том, что «Оппенгеймер» игнорирует точку зрения японцев на трагедию, Нолан говорил, что она не вписывалась в историю, которую бы он хотел рассказать, и предложил сделать это другому кинематографисту.

«Крис, без проблем, я готов. Приходи на мою премьеру и скажи что‑нибудь хорошее. Не знаю, каким получится мой фильм. Уже 15 лет я делаю заметки, но пока не написал ни строчки сценария. Мне нужно вдохновение для этого, нужно исследовать тему с разных сторон, собрать моменты, которые меня трогают, соединить их в нарратив, и тогда я начну», — добавил Кэмерон.

Образцом для его фильма станут фильмы Стивена Спилберга «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». Кэмерон отметил, что режиссер «показал все именно так, как происходило на самом деле».

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