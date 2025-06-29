Джеймс Кэмерон: В «Оппенгеймере» Нолан «морально струсил» и не показал последствия ядерных взрывов

«Я не люблю критиковать коллег. Однако в фильме Нолана есть одна короткая сцена, где [Оппенгеймер] видит обгоревшие тела в зале и это его глубоко трогает. По-моему, Крис уклонился от темы. Не знаю, сам ли он хотел этого или студия посчитала это „третьим рельсом“, которого не стоит касаться. Я хочу пройти по нему напрямую. Вот настолько я глуп», — отметил Кэмерон.