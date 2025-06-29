Режиссер «Человека-паука» изменил сцену с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом из‑за реддита

«Появление их героев уже было в сценарии, это должно было случиться в сцене после смерти тети Мэй. Питер бы стоял где‑то на крыше, грустил. И тут перед ним бы открылись порталы и из них вышли два других Человека-паука. Потом я зашел на реддит и тут же увидел точно такой фан-арт на крыше и с порталами Доктора Стрэнджа. Я решил, что раз все ждут от нас именно такую сцену, то мы не будем ее снимать», — добавил он.