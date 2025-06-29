Режиссер «Человека-паука» изменил сцену с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом из‑за реддита

Режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» поменял сцену появления героев Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, потому что ее предсказали фанаты на реддите. Об этом Джон Уоттс рассказал в интервью Collider.
«Нам удалось сохранить большую часть истории в секрете, потому что в пандемию никто не мог покинуть площадку. Однако пока мы готовились к съемкам, в сети появились слухи об участии Магуайра и Гарфилда», — вспомнил постановщик.
«Появление их героев уже было в сценарии, это должно было случиться в сцене после смерти тети Мэй. Питер бы стоял где‑то на крыше, грустил. И тут перед ним бы открылись порталы и из них вышли два других Человека-паука. Потом я зашел на реддит и тут же увидел точно такой фан-арт на крыше и с порталами Доктора Стрэнджа. Я решил, что раз все ждут от нас именно такую сцену, то мы не будем ее снимать», — добавил он.
Как предположили поклонники фильма, речь идет о посте, опубликованном более 5 лет назад. На нем два других Паука выходят через портал и предлагают помочь печальному Питеру Паркеру.
Уоттс захотел удивить поклонников и написал сцену иначе. В итоге появление Пауков из параллельных измерений случилось в доме бабушки друга Питера Паркера.
«Мне нравится подход Бастера Китона к сторителлингу, он всегда старался переиграть ожидания. Наш зритель достаточно умен, он знает жанр, знает все типичные приемы и хочет, чтобы его удивили. Мы задумались над тем, чего бы ничего не ждал, поэтому мы поместили Пауков в дом бабушки Неда. И это имело смысл, потому что именно в этой сцене Питер вышел из центра нашего внимания и сюжет следовал за Недом и Мэри», — пояснил режиссер.