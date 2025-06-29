Шарлиз Терон разочаровалась в онлайн-дейтинге: «Там все такие важные, а на деле пустышки»

Шарлиз Терон разочаровалась в приложениях для дейтинга. Об этом она рассказала на телешоу «Watch What Happens Live»
Ведущий поинтересовался, пользуется ли актриса приложением для знакомств Raya — закрытый сервис для селебрити, инфлюэнсеров и профессионалов. Гостья шоу подтвердила, что завела там аккаунт, но аудитория вызвала у нее раздражение.
«Друг позвал меня туда, я сходила всего на два свидания. Каждую неделю я видела там разных парней, и у каждого было фото с фестиваля Burning Man. Они все выглядят как начальники, а на деле — пустышки», — посетовала Терон.
«Ты приходишь на встречу, а там вообще не тот человек. Не понимаю, зачем они пишут все это про себя», — добавила она.
На следующей неделе у Терон выходит боевик «Бессмертная гвардия-2» на Netflix. В нем она снялась вместе с Умой Турман, Лукой Маринелли (Death Stranding 2) и Генри Голдингом («Министерство неджентльменских дел»).
Для роли артистке пришлось отказаться от светлых волос, перекраситься в темный цвет и подстричься под маллет. Смена образа неприятно удивила ее дочерей.
«У меня две девочки, и они любят все для девочек. А еще они хотят видеть меня принцессой. Когда я пришла домой с новой прической, одна из них даже заплакала», — вспомнила Терон.
«Мне пришлось сесть с ней и объяснить, что у всех есть право выглядеть так, как они хотят, и сейчас я хочу выглядеть именно так. В конце концов, я не указываю ей, как причесываться», — добавила она.