«Че, оборзел?!»: рабочий одной фразой отогнал от себя леопарда

Хидео Кодзиме сложно работать с азиатскими актерами: «Их кожа кажется ненастоящей»
«Паразиты», «Лунный свет», «Социальная сеть»: кинематографисты Голливуда выбрали 100 главных фильмов
Одного из учеников Алекса Лесли отправили под арест на два месяца
Петербуржцам запретили смотреть репетицию «Алых парусов» с набережных
Сериал «Возвращение» с Лизой Кудроу продлили на третий сезон. Второй вышел в 2014 году
Мэттью Гуд вспомнил неудачный кастинг на роль Джеймса Бонда: «Мы обязаны сделать его алкоголиком»
Warner Bros. потратила десятки миллионов долларов и 20 лет на адаптацию «Акиры» и потеряла права
Марк Хэмилл придумал предысторию Люка Скайуокера в «Последних джедаях» из‑за недовольства сюжетом
NBC закрыл сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте» после первого сезона
Миа Бойка считает игрушки Лабубу страшными и похожими на демонов
Суд запретил песни Kizaru за пропаганду наркотиков
Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра Ермоловой
Capcom отказалась от открытого мира в новом Resident Evil
Формат PNG обновили впервые за 20 лет
Клуб «Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года
Братья Даффер экранизируют криминальный триллер для Netflix
Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон рассматриваются на роль нового Джеймса Бонда
МХТ анонсировал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли
Вупи Голдберг сыграет в итальянской мыльной опере «Место под солнцем»
Кейт Уинслет отказалась от роли в сериале «The Spot»
Россиянина оштрафовали на миллион рублей за то, что он на 20 минут парализовал работу линии метро
Правоохранители задержали последователя Алекса Лесли. Его допрашивают по делу о склонении к насилию
Селена Гомес вернется к роли из сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс»
Amazon экранизирует психологический триллер «The Tenant» Фриды МакФадден
На Hulu выйдет документальный сериал о таинственном исчезновении журналистки Джоди Хьюзентруит
Эд Ширан создал коктейль на текиле с острым соусом в память о погибшем друге
Аниме «Летние войны» Мамору Хосоды вернется в повторный прокат 14 августа
Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки

«Че, оборзел?!»: рабочий одной фразой отогнал от себя леопарда

Фото: "«Земля леопарда» — дирекция заповедников" / Telegram

В Приморском крае рабочий одной фразой прогнал дальневосточного леопарда. Видео встречи опубликовали сотрудники национального парка «Земля леопарда».

У границ парка шли работы по прокладке минирализованных полос — противопожарных барьеров, очищенных от горючих материалов. Посреди рабочего дня по одной из них вышел прогуляться пятнистый хищник.

На видео рабочего зверь спокойно бредет по оголенной почве и застывает на месте, неожиданно заметив, снимающего его человека.

«Че, оборзел?», — удивленно крикнул животному рабочий. Услышав его, леопард развернулся и убежал назад, остановился и окончательно скрылся в лесу.

«На кадрах — естественное поведение здорового дикого животного — избегание. Когда человек дал о себе знать, животное поспешило ретироваться. дальневосточный леопард — самый мирный подвид из всех леопардов. Не было зафиксировано ни одного случая нападения здорового хищника на человека», — прокомментировали сотрудники парка. Они напомнили, что встречи людей и животных очень редки, но могут случаться у границ заповедника, ставшего домом для краснокнижных зверей.

По узору пятен специалистам природоохранного комплекса удалось определить питомца, им оказался самец под номером Leo 215M. Леопард находится в расцвете сил, ему 6 лет.

Расскажите друзьям