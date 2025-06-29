«Че, оборзел?!»: рабочий одной фразой отогнал от себя леопарда

«На кадрах — естественное поведение здорового дикого животного — избегание. Когда человек дал о себе знать, животное поспешило ретироваться. дальневосточный леопард — самый мирный подвид из всех леопардов. Не было зафиксировано ни одного случая нападения здорового хищника на человека», — прокомментировали сотрудники парка. Они напомнили, что встречи людей и животных очень редки, но могут случаться у границ заповедника, ставшего домом для краснокнижных зверей.