«Че, оборзел?!»: рабочий одной фразой отогнал от себя леопарда

В Приморском крае рабочий одной фразой прогнал дальневосточного леопарда. Видео встречи опубликовали сотрудники национального парка «Земля леопарда».
У границ парка шли работы по прокладке минирализованных полос — противопожарных барьеров, очищенных от горючих материалов. Посреди рабочего дня по одной из них вышел прогуляться пятнистый хищник.
На видео рабочего зверь спокойно бредет по оголенной почве и застывает на месте, неожиданно заметив, снимающего его человека.
«Че, оборзел?», — удивленно крикнул животному рабочий. Услышав его, леопард развернулся и убежал назад, остановился и окончательно скрылся в лесу.
«На кадрах — естественное поведение здорового дикого животного — избегание. Когда человек дал о себе знать, животное поспешило ретироваться. дальневосточный леопард — самый мирный подвид из всех леопардов. Не было зафиксировано ни одного случая нападения здорового хищника на человека», — прокомментировали сотрудники парка. Они напомнили, что встречи людей и животных очень редки, но могут случаться у границ заповедника, ставшего домом для краснокнижных зверей.
По узору пятен специалистам природоохранного комплекса удалось определить питомца, им оказался самец под номером Leo 215M. Леопард находится в расцвете сил, ему 6 лет.