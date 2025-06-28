«Паразиты», «Лунный свет», «Социальная сеть»: кинематографисты Голливуда выбрали 100 главных фильмов

Журналисты The New York Times опубликовали список 100 наиболее значимых фильмов XXI века по мнению голливудских кинематографистов. В опросе приняли участие более 500 деятелей кино — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу, Барри Дженкинса и Гильермо дель Торо.
Первое место заняли «Паразиты» (2019) Пон Джун Хо. Издание отметило, что режиссер «свободно сочетает жанры — от комедии до социальной драмы», создав картину о «классовом устройстве общества и последствиях неравенства».
Вторую позицию получил «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — «фильм, сочетающий элементы триллера и психологической драмы». На третьем месте — «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом, «показывающая историю становления нефтяного магната и конфликтов вокруг власти и капитала».
Чаще других эксперты издания упоминали картины Кристофера Нолана. В рейтинг попали сразу пять его картин: «Мементо» (2000), «Тёмный рыцарь» (2008), «Начало» (2010), «Интерстеллар» (2014) и «Оппенгеймер» (2023). Также кинематографисты выделили четыре акртины Альфонсо Куарона, и по три Дэвида Финчера, братьев Коэн и Квентина Тарантино.
Весь список целиком:
- «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
- «Малхолланд Драйв» (Дэвид Линч, 2001)
- «Нефть» (Пол Томас Андерсон, 2007)
- «Любовное настроение» (Вонг Кар-Вай, 2000)
- «Лунный свет» (Барри Дженкинс, 2016)
- «Старикам тут не место» (Братья Коэн, 2007)
- «Вечное сияние чистого разума» (Мишель Гондри, 2004)
- «Прочь» (Джордан Пил, 2017)
- «Унесённые призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)
- «Социальная сеть» (Дэвид Финчер, 2010)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер, 2015)
- «Зона интереса» (Джонатан Глейзер, 2023)
- «Дитя человеческое» (Альфонсо Куарон, 2006)
- «Бесславные ублюдки» (Квентин Тарантино, 2009)
- «Город Бога» (Фернанду Мейреллиш, 2002)
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Энг Ли, 2000)
- «Горбатая гора» (Анг Ли, 2005)
- «И твою маму тоже» (Альфонсо Куарон, 2001)
- «Зодиак» (Дэвид Финчер, 2007)
- «Волк с Уолл-стрит» (Мартин Скорсезе, 2013)
- «Семейка Тененбаум» (Уэс Андерсон, 2001)
- «Отель „Гранд Будапешт“» (Уэс Андерсон, 2014)
- «Отрочество» (Ричард Линклейтер, 2014)
- «Она» (Спайк Джонз, 2013)
- «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон, 2017)
- «Анатомия падения» (Жюстин Трие, 2023)
- «Адаптация» (Спайк Джонз, 2002)
- «Тёмный рыцарь» (Кристофер Нолан, 2008)
- «Прибытие» (Дени Вильнёв, 2016)
- «Трудности перевода» (София Коппола, 2003)
- «Отступники» (Мартин Скорсезе, 2006)
- «Подружки невесты» (Пол Фиг, 2011)
- «Развод Надера и Симин» (Асгар Фархади, 2011)
- «ВАЛЛ-И» (Эндрю Стэнтон, 2008)
- «Пророк» (Жак Одиар, 2009)
- «Серьёзный человек» (Братья Коэн, 2009)
- «Позови меня твоим именем» (Лука Гуаданьино, 2017)
- «Портрет девушки в огне» (Селин Сьямма, 2019)
- «Леди Берд» (Грета Гервиг, 2017)
- «Один и два» (Эдвард Янг, 1999)
- «Амели» (Жан-Пьер Жёне, 2001)
- «Мастер» (Пол Томас Андерсон, 2012)
- «Олдбой» (Пак Чхан-ук, 2003)
- «Однажды в… Голливуде» (Квентин Тарантино, 2019)
- «Человек, который изменил всё» (Беннетт Миллер, 2011)
- «Рома» (Альфонсо Куарон, 2018)
- «Почти знаменит» (Кэмерон Кроу, 2000)
- «Жизнь других» (Флориан Хенкель фон Доннемарк, 2006)
- «Перед закатом» (Ричард Линклейтер, 2004)
- «Вверх» (Пит Доктер, Боб Питерсон, 2009)
- «12 лет рабства» (Стив Маккуин, 2013)
- «Фаворитка» (Йоргос Лантимос, 2018)
- «Борат» (Ларри Чарльз, 2006)
- «Лабиринт Фавна» (Гильермо дель Торо, 2006)
- «Начало» (Кристофер Нолан, 2010)
- «Человек, который изменил всё» (Беннетт Миллер, 2011)
- «Победители шоу» (Кристофер Гест, 2000)
- «Неогранённые алмазы» (Бен Сэфди, Джош Сэфди, 2019)
- «Тони Эрдманн» (Марен Аде, 2016)
- «Подмена» (Клинт Иствуд, 2008)
- «Убить Билла» (Квентин Тарантино, 2003)
- «Мементо» (Кристофер Нолан, 2000)
- «Маленькая мисс Счастье» (Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, 2006)
- «Исчезнувшая» (Дэвид Финчер, 2014)
- «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан, 2023)
- «Спотлайт» (Том Маккарти, 2015)
- «Тар» (Тодд Филд, 2022)
- «Повелитель бури» (Кэтрин Бигелоу, 2008)
- «Побудь в моей шкуре» (Джонатан Глейзер, 2013)
- «Впусти меня» (Томас Альфредсон, 2008)
- «Одиннадцать друзей Оушена» (Стивен Содерберг, 2001)
- «Кэрол» (Тодд Хейнс, 2014)
- «Рататуй» (Брэд Бёрд, 2007)
- «Проект Флорида» (Шон Бейкер, 2017)
- «Любовь» (Михаэль Ханеке, 2012)
- «О, где же ты, брат?» (Братья Коэн, 2000)
- «Всё везде и сразу» (Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт, 2022)
- «Солнце мое» (Шарлотта Уэлс, 2022)
- «Древо жизни» (Терренс Малик, 2011)
- «Возвращение» (Педро Альмодовар, 2006)
- «Чёрный лебедь» (Даррен Аронофски, 2010)
- «Акт убийства» (Джошуа Оппенхаймер, 2012)
- «Внутри Льюина Дэвиса» (Братья Коэн, 2013)
- «Меланхолия» (Ларс фон Триер, 2011)
- «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (Адам МакКей, 2004)
- «Прошлые жизни» (Селин Сон, 2023)
- «Властелин Колец: Братство Кольца» (Питер Джексон, 2001)
- «Шедевры» (Аньес Варда, 2000)
- «Собиратели и собирательница» (Кристофер Нолан, 2014)
- «Милая Фрэнсис» (Ноа Баумбак, 2012)
- «Аквариум» (Андреа Арнольд, 2009)
- «Гладиатор» (Ридли Скотт, 2000)
- «Майкл Клейтон» (Тони Гилрой, 2007)
- «Особое мнение» (Стивен Спилберг, 2002)
- «Худший человек на свете» (Йоаким Триер, 2021)
- «Чёрная Пантера» (Райан Куглер, 2018)
- «Гравитация» (Альфонсо Куарон, 2013)
- «Человек Гризли» (Вернер Херцог, 2005)
- «Воспоминания об убийстве » (Пон Джун-хо, 2003)
- «SuperПерцы» (Грег Моттола, 2007)