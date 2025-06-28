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«Паразиты», «Лунный свет», «Социальная сеть»: кинематографисты Голливуда выбрали 100 главных фильмов

Постер: Barunson E&A

Журналисты The New York Times опубликовали список 100 наиболее значимых фильмов XXI века по мнению голливудских кинематографистов. В опросе приняли участие более 500 деятелей кино — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу, Барри Дженкинса и Гильермо дель Торо.

Первое место заняли «Паразиты» (2019) Пон Джун Хо. Издание отметило, что режиссер «свободно сочетает жанры — от комедии до социальной драмы», создав картину о «классовом устройстве общества и последствиях неравенства».

Вторую позицию получил «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — «фильм, сочетающий элементы триллера и психологической драмы». На третьем месте — «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом, «показывающая историю становления нефтяного магната и конфликтов вокруг власти и капитала».

Чаще других эксперты издания упоминали картины Кристофера Нолана. В рейтинг попали сразу пять его картин: «Мементо» (2000), «Тёмный рыцарь» (2008), «Начало» (2010), «Интерстеллар» (2014) и «Оппенгеймер» (2023). Также кинематографисты выделили четыре акртины Альфонсо Куарона, и по три Дэвида Финчера, братьев Коэн и Квентина Тарантино.

Весь список целиком:

  1. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
  2. «Малхолланд Драйв» (Дэвид Линч, 2001)
  3. «Нефть» (Пол Томас Андерсон, 2007)
  4. «Любовное настроение» (Вонг Кар-Вай, 2000)
  5. «Лунный свет» (Барри Дженкинс, 2016)
  6. «Старикам тут не место» (Братья Коэн, 2007)
  7. «Вечное сияние чистого разума» (Мишель Гондри, 2004)
  8. «Прочь» (Джордан Пил, 2017)
  9. «Унесённые призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)
  10. «Социальная сеть» (Дэвид Финчер, 2010)
  11. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер, 2015)
  12. «Зона интереса» (Джонатан Глейзер, 2023)
  13. «Дитя человеческое» (Альфонсо Куарон, 2006)
  14. «Бесславные ублюдки» (Квентин Тарантино, 2009)
  15. «Город Бога» (Фернанду Мейреллиш, 2002)
  16. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Энг Ли, 2000)
  17. «Горбатая гора» (Анг Ли, 2005)
  18. «И твою маму тоже» (Альфонсо Куарон, 2001)
  19. «Зодиак» (Дэвид Финчер, 2007)
  20. «Волк с Уолл-стрит» (Мартин Скорсезе, 2013)
  21. «Семейка Тененбаум» (Уэс Андерсон, 2001)
  22. «Отель „Гранд Будапешт“» (Уэс Андерсон, 2014)
  23. «Отрочество» (Ричард Линклейтер, 2014)
  24. «Она» (Спайк Джонз, 2013)
  25. «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон, 2017)
  26. «Анатомия падения» (Жюстин Трие, 2023)
  27. «Адаптация» (Спайк Джонз, 2002)
  28. «Тёмный рыцарь» (Кристофер Нолан, 2008)
  29. «Прибытие» (Дени Вильнёв, 2016)
  30. «Трудности перевода» (София Коппола, 2003)
  31. «Отступники» (Мартин Скорсезе, 2006)
  32. «Подружки невесты» (Пол Фиг, 2011)
  33. «Развод Надера и Симин» (Асгар Фархади, 2011)
  34. «ВАЛЛ-И» (Эндрю Стэнтон, 2008)
  35. «Пророк» (Жак Одиар, 2009)
  36. «Серьёзный человек» (Братья Коэн, 2009)
  37. «Позови меня твоим именем» (Лука Гуаданьино, 2017)
  38. «Портрет девушки в огне» (Селин Сьямма, 2019)
  39. «Леди Берд» (Грета Гервиг, 2017)
  40. «Один и два» (Эдвард Янг, 1999)
  41. «Амели» (Жан-Пьер Жёне, 2001)
  42. «Мастер» (Пол Томас Андерсон, 2012)
  43. «Олдбой» (Пак Чхан-ук, 2003)
  44. «Однажды в… Голливуде» (Квентин Тарантино, 2019)
  45. «Человек, который изменил всё» (Беннетт Миллер, 2011)
  46. «Рома» (Альфонсо Куарон, 2018)
  47. «Почти знаменит» (Кэмерон Кроу, 2000)
  48. «Жизнь других» (Флориан Хенкель фон Доннемарк, 2006)
  49. «Перед закатом» (Ричард Линклейтер, 2004)
  50. «Вверх» (Пит Доктер, Боб Питерсон, 2009)
  51. «12 лет рабства» (Стив Маккуин, 2013)
  52. «Фаворитка» (Йоргос Лантимос, 2018)
  53. «Борат» (Ларри Чарльз, 2006)
  54. «Лабиринт Фавна» (Гильермо дель Торо, 2006)
  55. «Начало» (Кристофер Нолан, 2010)
  56. «Человек, который изменил всё» (Беннетт Миллер, 2011)
  57. «Победители шоу» (Кристофер Гест, 2000)
  58. «Неогранённые алмазы» (Бен Сэфди, Джош Сэфди, 2019)
  59. «Тони Эрдманн» (Марен Аде, 2016)
  60. «Подмена» (Клинт Иствуд, 2008)
  61. «Убить Билла» (Квентин Тарантино, 2003)
  62. «Мементо» (Кристофер Нолан, 2000)
  63. «Маленькая мисс Счастье» (Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, 2006)
  64. «Исчезнувшая» (Дэвид Финчер, 2014)
  65. «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан, 2023)
  66. «Спотлайт» (Том Маккарти, 2015)
  67. «Тар» (Тодд Филд, 2022)
  68. «Повелитель бури» (Кэтрин Бигелоу, 2008)
  69. «Побудь в моей шкуре» (Джонатан Глейзер, 2013)
  70. «Впусти меня» (Томас Альфредсон, 2008)
  71. «Одиннадцать друзей Оушена» (Стивен Содерберг, 2001)
  72. «Кэрол» (Тодд Хейнс, 2014)
  73. «Рататуй» (Брэд Бёрд, 2007)
  74. «Проект Флорида» (Шон Бейкер, 2017)
  75. «Любовь» (Михаэль Ханеке, 2012)
  76. «О, где же ты, брат?» (Братья Коэн, 2000)
  77. «Всё везде и сразу» (Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт, 2022)
  78. «Солнце мое» (Шарлотта Уэлс, 2022)
  79. «Древо жизни» (Терренс Малик, 2011)
  80. «Возвращение» (Педро Альмодовар, 2006)
  81. «Чёрный лебедь» (Даррен Аронофски, 2010)
  82. «Акт убийства» (Джошуа Оппенхаймер, 2012)
  83. «Внутри Льюина Дэвиса» (Братья Коэн, 2013)
  84. «Меланхолия» (Ларс фон Триер, 2011)
  85. «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (Адам МакКей, 2004)
  86. «Прошлые жизни» (Селин Сон, 2023)
  87. «Властелин Колец: Братство Кольца» (Питер Джексон, 2001)
  88. «Шедевры» (Аньес Варда, 2000)
  89. «Собиратели и собирательница» (Кристофер Нолан, 2014)
  90. «Милая Фрэнсис» (Ноа Баумбак, 2012)
  91. «Аквариум» (Андреа Арнольд, 2009)
  92. «Гладиатор» (Ридли Скотт, 2000)
  93. «Майкл Клейтон» (Тони Гилрой, 2007)
  94. «Особое мнение» (Стивен Спилберг, 2002)
  95. «Худший человек на свете» (Йоаким Триер, 2021)
  96. «Чёрная Пантера» (Райан Куглер, 2018)
  97. «Гравитация» (Альфонсо Куарон, 2013)
  98. «Человек Гризли» (Вернер Херцог, 2005)
  99. «Воспоминания об убийстве » (Пон Джун-хо, 2003)
  100. «SuperПерцы» (Грег Моттола, 2007)
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