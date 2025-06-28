«Паразиты», «Лунный свет», «Социальная сеть»: кинематографисты Голливуда выбрали 100 главных фильмов

Чаще других эксперты издания упоминали картины Кристофера Нолана. В рейтинг попали сразу пять его картин: «Мементо» (2000), «Тёмный рыцарь» (2008), «Начало» (2010), «Интерстеллар» (2014) и «Оппенгеймер» (2023). Также кинематографисты выделили четыре акртины Альфонсо Куарона, и по три Дэвида Финчера, братьев Коэн и Квентина Тарантино.