Одного из учеников Алекса Лесли отправили под арест на два месяца

Как ранее сообщал СК, 27 июня в Тульской области был задержан подозреваемый, «склонявший своих сторонников совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера». Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела, отметили в ведомстве.