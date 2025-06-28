Одного из учеников Алекса Лесли отправили под арест на два месяца

Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Башина, одного из последователей блогера Алекса Лесли. Об этом сообщили телеграм-каналы Главного следственного управления СК России по Москве и судов общей юрисдикции столицы.
Башину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Под стражей мужчина проведет 1 месяц 28 суток.
Как ранее сообщал СК, 27 июня в Тульской области был задержан подозреваемый, «склонявший своих сторонников совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера». Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела, отметили в ведомстве.
27 июня были задержаны еще двое учеников Лесли за за домогательства к девушкам в центре Москвы. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили 15 суток административного ареста.
25 июня СК завел на блогера Алекса Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, он наставлял мужчин совершать в отношении москвичек «противоправные действия сексуального характера».