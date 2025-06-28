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Хидео Кодзиме сложно работать с азиатскими актерами: «Их кожа кажется ненастоящей»

Фото: @HIDEO_KOJIMA_EN/X

Хидео Кодзима редко работает с азиатскими актерами, потому что их тяжело сканировать. Об этом он рассказал в беседе с IGN Japan.

Журналисты поинтересовались, почему для своих игр геймдизайнер чаще обращается к голливудским актерам, а не артистам из Японии. В его новой игре Death Stranding 2: On the Beach задействованы Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фаннинг, Трой Бейкер.

Главной технической проблемой Кодзима назвал сложность оцифровки азиатских лиц: «Очень трудно точно воссоздать азиатские лица в компьютерной графике. Кожа актеров настолько гладкая и красивая, что в итоге выглядит слишком искусственно, особенно это касается женщин и молодых людей. Так не только у японцев, у многих азиатов невероятно тонкая и нежная кожа, поэтому при рендеринге в компьютерной графике она кажется ненастоящей».

По его словам, лица с морщинами, ямочками или веснушками сканируются лучше: «Я пробовал работать с японскими актерами раньше, но результат никогда не выглядел правдоподобно… В этот раз мы использовали новые технологии, и я доволен результатом. Конечно, в будущем я хочу добиться чего‑то еще лучше».

Еще одним барьером стал язык: съемки кат-сцен проходят на студии в США и в них вместе участвуют актеры со всего мира: «Я хочу приглашать японских актеров. Но мы записываем их вместе со всеми в студии в Лос-Анджелесе. Когда актер не говорит на уровне носителя, на площадке возникают проблемы».

Впрочем, добавил Кодзима, со своей ролью отлично справилась выросшая в Австралии актриса и айдол Сиори Куцуна. «Я искал того, кто говорит и по-японски, и по-английски. Когда я встретил ее, она была потрясающей», — сказал он об исполнительнице роли Рейни.

Death Stranding 2: On the Beach получила восторженные отзывы критиков. На Metacritic у нее 90 баллов. Журналисты хвалят непредсказуемый и полный интриг сюжет, проработанных персонажей и нереальные визуальные эффекты. Почти все элементы были улучшены, а мир стал более живым благодаря животным и катастрофам, меняющим окружение.

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