Хидео Кодзиме сложно работать с азиатскими актерами: «Их кожа кажется ненастоящей»

По его словам, лица с морщинами, ямочками или веснушками сканируются лучше: «Я пробовал работать с японскими актерами раньше, но результат никогда не выглядел правдоподобно… В этот раз мы использовали новые технологии, и я доволен результатом. Конечно, в будущем я хочу добиться чего‑то еще лучше».