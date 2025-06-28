Петербуржцам запретили смотреть репетицию «Алых парусов» с набережных

Праздник для выпускников пройдет в ночь с 28 по 29 июня. На это время центр Петербурга перекроют для транспорта и пешеходов. В Смольном предупредили, что «для обеспечения безопасности» может быть ограничен интернет, общественный транспорт изменит маршруты, музеи — время работы. Также мосты будут разводить вне графика. Кроме того, метро и наземный транспорт будут работать всю ночь.