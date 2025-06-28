Петербуржцам запретили смотреть репетицию «Алых парусов» с набережных

Петербуржцам запретили находиться на Дворцовой и Университетской набережных во время репетиции праздника «Алые паруса». Об этом пишут «Фонтанка» и «Осторожно новости».
Репетиция прошла 27 июня в 19 часов. К этому времени на улицах стали собираться зрители, но уже через час их попросили покинуть Дворцовую и Университетскую набережные. Аналогичные ограничения действовали и в прошлом году.
На видео петербургского издания полицейская машина медленно проехала по набережной, сотрудники полиции по громкоговорителю попросили собравшихся горожан покинуть улицу. Через некоторое время на ней никого не осталось.
«Все расстроились и возмущались, вокруг было много гостей города, детей. Зачем было приглашать посмотреть на репетицию, когда, по факту, ничего не было видно?», — возмутился один из очевидцев.
Праздник для выпускников пройдет в ночь с 28 по 29 июня. На это время центр Петербурга перекроют для транспорта и пешеходов. В Смольном предупредили, что «для обеспечения безопасности» может быть ограничен интернет, общественный транспорт изменит маршруты, музеи — время работы. Также мосты будут разводить вне графика. Кроме того, метро и наземный транспорт будут работать всю ночь.
Также будут вынуждены закрыться рестораны на набережных. О временном прекращении работы сообщили сайты ресторанов «Магадан» и Veter на борту «Летучего голландца» рядом с Мытнинской набережной
«Мы получили предписание о том, что в зоне проведения мероприятия общепит не работает», — рассказали «Фонтанке» в ресторане «Штакеншнейдер» на Миллионной.
Соответствующее уведомление от властей получил ресторан «Град Петров» на Университетской набережной. «Нас должны закрыть в два часа дня сегодня, скорее всего», — отметили в заведении.
В «Яндекс Go» ожидают, что на время мероприятия заказов будет на 40% больше, чем в обычные выходные. С 02:00 до 05:00 спрос будет оставаться высоким, а подача машины может занять до 5–6 минут. Основная нагрузка придется на Дворцовую площадь, набережные Невы и Новую Голландию.