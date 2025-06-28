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Warner Bros. потратила десятки миллионов долларов и 20 лет на адаптацию «Акиры» и потеряла права

Кадр: TMS Entertainment

Warner Bros. потеряла права на экранизацию культового аниме «Акира». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Права вернулись к издателю оригинальной манги, компании Kodansha. Сейчас к ней выстроилась очередь продюсеров и режиссеров и проекту найдут новую студию или стриминговый сервис.

Адаптация сталкивалась с проблемами на протяжении более 20 лет. Warner Bros. приобрела права в 2002 году и поручила разработку режиссеру «Блэйда» Стивену Норрингтогну. Однако он ушел после провала «Лиги выдающихся джентльменов». К финансированию подключилась Legendary, продюсерами стали Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дэвиссон. Через проект прошли десятки сценаристов и режиссеров, были разработаны раскадровки и концепт-арты.

Фильм сталкивался со спорами о бюджете, культурных разночтениях и обвинениями в культурной апроприации, когда действие очередного сценария перенесли из Нео-Токио в Новый Манхэттен. В 2012 году картина находилась на стадии препродакшена, съемки планировали в Ванкувере, ожидалось, что в них примут участие Гаррет Хедлунд, Кристен Стюарт и Хелена Бонем Картер.

Последняя попытка была у Таики Вайтити (2017): проект даже получил налоговые льготы и дату релиза в мае 2021, а также был намечен полностью японский актерский состав. Однако Вайтити переключился на «Кролика Джоджо», «Мандалорца» и «Тора 4» и не вернулся к «Акире», а проект замер.

Сюжет «Акиры» рассказывает о подростке Тецуо из байкерской банды, обретшем разрушительные телекинетические силы в постапокалиптическом Токио. Остановить его может только лидер банды и друг детства Канеда.

Права на «Акиру» — одни из самых востребованных, освободившихся в этом году, наряду с «Техасской резней бензопилой» и историей Джейсона Борна.

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