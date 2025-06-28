Warner Bros. потратила десятки миллионов долларов и 20 лет на адаптацию «Акиры» и потеряла права

Адаптация сталкивалась с проблемами на протяжении более 20 лет. Warner Bros. приобрела права в 2002 году и поручила разработку режиссеру «Блэйда» Стивену Норрингтогну. Однако он ушел после провала «Лиги выдающихся джентльменов». К финансированию подключилась Legendary, продюсерами стали Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дэвиссон. Через проект прошли десятки сценаристов и режиссеров, были разработаны раскадровки и концепт-арты.