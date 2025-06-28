Марк Хэмилл придумал предысторию Люка Скайуокера в «Последних джедаях» из‑за недовольства сюжетом

Марк Хэмилл придумал собственную предысторию для Люка Скайуокера, чтобы сыграть в «Последних джедаях». Об этом он рассказал подкасту Bullseye.
Актер назвал режиссера картины Райана Джонсона одним из самых талантливых постановщиков, с которыми он когда‑либо работал: «Джонсон умен и вежлив, с ним очень весело работать. Он вообще один из моих любимых режиссеров, я так люблю „Достать ножи“, и даже здесь он снял отличный фильм. Наше столкновение с Адамом Драйвером в конце так хорошо придумано, там уже можно заметить, что Люка больше нет. Когда Адам пролетает над снегом, под ним появляется красная почва. Когда это делает Люк, под ним нет ничего кроме снега. Люблю такие мелочи».
Исполнитель роли Скайуокера также пожалел о своей критике в адрес Джонсона: «Наверное, мне стоило держать мое разочарование превращением Люка в суицидального изгнанника при себе и не выносить в публичное поле. Райан напоминал мне, что Кайло Рен убил учеников Люка, а я был уверен, что это лишь укрепит уверенность Скайуокера».
По сюжету «Последних джедаев», Кайло Рен уничтожил академию Джедаев, которую основал Люк, а затем сбежал и присоединился к Первому Ордену.
Чтобы оправдать непривычный образ, Хэмилл придумал для Люка более мрачную предысторию, чем режиссер. «Я задумался о том, что может заставить мужчину уйти из джедаев и, по сути, отказаться от религиозной веры. Скорее всего, это была любовь.Он женился на женщине, завел семью. В какой‑то момент его маленький ребенок остался без присмотра, взял в руки световой меч и нечаянно проткнул себя. После чего жена от горя покончила с собой», — предположил артист.
По его мнению, это бы объяснило действия Люка в фильме и дало культовму герою более понятную мотивацию для добровольного изгнания. «Я слышал много ужасных историй про малышей и оружие. Они так сильно меня растрогали, что нечто похожее могло войти в фильм. Наверное, у Райана Джонсона не было экранного времени для такой сцены, ему было нужно что‑то покороче. По-моему, он сделал неудачный выбор», — пояснил Хэмилл
«Я сказал ему, что не согласен с его идеями для Скауокера, но все равно сделаю все возможное, чтобы фильм получился хорошим. Мне жаль читать комментарии фанатов о том, что я якобы ненавижу Джонсона, ведь это совсем не так», — заключил актер.
Ранее Хэмилл заявлял, что после «Последних джедаев» больше не хочет сниматься в «Звездных войнах». Он считает, что ему стоит оставить героя в прошлом, а Lucasfilm лучше заняться новыми персонажами.