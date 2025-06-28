Марк Хэмилл придумал предысторию Люка Скайуокера в «Последних джедаях» из‑за недовольства сюжетом

Актер назвал режиссера картины Райана Джонсона одним из самых талантливых постановщиков, с которыми он когда‑либо работал: «Джонсон умен и вежлив, с ним очень весело работать. Он вообще один из моих любимых режиссеров, я так люблю „Достать ножи“, и даже здесь он снял отличный фильм. Наше столкновение с Адамом Драйвером в конце так хорошо придумано, там уже можно заметить, что Люка больше нет. Когда Адам пролетает над снегом, под ним появляется красная почва. Когда это делает Люк, под ним нет ничего кроме снега. Люблю такие мелочи».