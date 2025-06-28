Миа Бойка считает игрушки лабубу «страшными» и похожими на «демонов»

Миа Бойка назвала игрушки лабубу «страшными» и похожими на «демонов». Об этом она сказала со сцены концерта во Всеволжске, обратил внимание Voice Mag.
«Сейчас опять скажут: „Душнить начала!“ Можно я свое мнение скажу? Я спрашиваю: „Можно сказать свое мнение?“ Короче, ребят, честно, эта тема, которая началась вирусная… Мне кажется, они вообще на каких‑то демонов похожи», — заявила артистка.
Mia Boyka призвала не тратить деньги на дорогие игрушки. «Мне кажется, не нужно вестись на этот тренд и покупать за какие‑то гигантские деньги эти игрушки. Вы можете эти деньги потратить и купить что‑то своим близким, какие‑нибудь тортики, подарки, еще что‑то. Ни одной у меня нет такой игрушки», — пояснила певица.
Во время концерта поклонница подарила ей Лабубу, но Бойка отказалась принять подарок. «Можно я тебе ее верну? Хорошо? Ты мне что угодно подари: браслет свой, резинку. Я буду с радостью носить. Но вот эти монстрики страшные. Я боюсь, что они мне снится будут. Никому, короче, не советую их покупать», — сказала она.
Позже исполнительница хита «Гагарин» обратилась к поклоннице: «Если своими словами я задела девочку, которая подарила мне эту „игрушку“, от всего сердца сожалею, но важно то, что я говорила искренне, потому что мне не все равно».
Она объяснила резкость своих слов волнением на сцене: «Иногда кому‑то мои высказывания на концертах могут показаться резкими, я до сих пор безумно волнуюсь перед каждым выступлением». Также Бойка попросила фанатов не приносит очень дорогие подарки и назвала поддержку самым ценным подарком.
В сентябре прошлого года Миа Бойка прямо на сцене осудила девочку за увлечение квадробингом.
В соцсетях певицу раскритиковали, посчитав, что ее слова могут травмировать девочку, привести к социофобии и боязни сцены. Мама поклонницы пожаловалась на артистку в полицию.
Позже Бойка назвала квадробинг «ненормальным» увлечением у детей и «абсолютно чуждым нашему обществу веянием», которое может подтолкнуть к смене пола.
В мае певицу заподозрили в расизме за неудачную шутку о китайцах. В телешоу артистка показала оскорбительный жест, изображающий азиатский разрез глаз.
На прошлой неделе Кэти Перри выбила фигурку Лабубу из рук фаната во время концерта в Австралии. Заметив игрушку, она крикнула: «Нет лабубу!».
Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — «Бабайку» со встроенным ИИ. Лидер «Руки Вверх» уже зарегистрировал товарный знак. Бренд будет выпускать умные игрушки на основе ИИ и детские товары, включая школьные принадлежности и детское питание.
«„Бабайка“ — это моя интерпретация современного подхода к игре, которая будет не только развлекать, но и нести пользу», — отметил певец.