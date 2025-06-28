Миа Бойка считает игрушки лабубу «страшными» и похожими на «демонов»

Во время концерта поклонница подарила ей Лабубу, но Бойка отказалась принять подарок. «Можно я тебе ее верну? Хорошо? Ты мне что угодно подари: браслет свой, резинку. Я буду с радостью носить. Но вот эти монстрики страшные. Я боюсь, что они мне снится будут. Никому, короче, не советую их покупать», — сказала она.