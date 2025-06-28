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Сериал «Возвращение» с Лизой Кудроу продлили на третий сезон. Второй вышел в 2014 году

Фото: Home Box Office (HBO)

HBO объявил о продлении комедийного шоу «Возвращение» с Лизой Кудроу на третий и финальный сезон. 5 июня сериал отметил свое 20-летие, сообщает Variety.

Первый сезон вышел еще в 2005 году, второй — в 2014-м, а теперь продолжение планируется на 2026 год (съемки стартуют уже этим летом). Кудроу снова сыграет актрису Валери Чериш.

К ней присоединятся Дэн Букатински, Лора Силверман и Дэмиан Янг. В оригинальном касте отсутствует Роберт Майкл Моррис, который исполнял роль лучшего друга и стилиста Валери, Микки, — он скончался в 2017 году.

Остальной актерский состав пока не раскрывается. Предыдущий сезон запомнился участием звезд, включая Сета Рогена и Малин Акерман. «Валери Чериш нашла свой путь обратно в современный телевизионный мир. Мы оба не удивлены», — говорится в заявлении Кудроу и Майкла Патрика Кинга — соавтора сериала.

В первом сезоне «Возвращения» рассказывалась история некогда звезды ситкома Валери, которая пыталась вернуться на экраны через провальный проект «Room and Board», параллельно участвуя в реалити-шоу. Камера безжалостно фиксировала каждое ее унижение, что шокировало критиков. Шоу посчитали слишком мрачным и болезненным, хотя Кудроу получила номинацию на «Эмми» за главную роль.

Со временем сериал стал культовым — зрители полюбили саркастичные фразы Валери, превратив их в мемы. В 2014 году HBO дал проекту второй шанс. Во втором сезоне Валери наконец получила признание, сыграв саму себя в драме HBO, но это стоило ей отношений с мужем и здоровья близкого друга. В финале сезона она пожертвовала церемонией «Эмми», чтобы быть рядом с Микки в больнице.

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