Сериал «Возвращение» с Лизой Кудроу продлили на третий сезон. Второй вышел в 2014 году

Со временем сериал стал культовым — зрители полюбили саркастичные фразы Валери, превратив их в мемы. В 2014 году HBO дал проекту второй шанс. Во втором сезоне Валери наконец получила признание, сыграв саму себя в драме HBO, но это стоило ей отношений с мужем и здоровья близкого друга. В финале сезона она пожертвовала церемонией «Эмми», чтобы быть рядом с Микки в больнице.