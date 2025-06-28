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Мэттью Гуд вспомнил неудачный кастинг на роль Джеймса Бонда: «Мы обязаны сделать его алкоголиком»

Фото: Marv Films

Мэттью Гуд пришел в подкаст «Happy Sad Confused» и развеял слухи о пробах на роль агента 007 в фильме «Казино „Рояль“» 2006 года. По словам актера, он лишь встретился с продюсером Барбарой Брокколи, но до полноценного кастинга не дошел, так как провалил встречу.

«Она спросила, какой я вижу роль Бонда, а я сказал, что нужно вернуть персонажа к книгам. Серьезно, мы просто обязаны сделать его алкоголиком, наркоманом, человеком, который ненавидит себя и женщин, но при этом великолепно убивает. Думаю, к концу разговора она уже мысленно говорила: „Следующий“», — сказал Гуд.

В итоге роль досталась Дэниелу Крейгу, который перезапустил франшизу и достиг пика успеха со «Скайфоллом» в 2012 году. Генри Кэвилл тоже участвовал в прослушиваниях, но был признан слишком молодым для этой роли.

После фильма «Не время умирать» 2021 года Крейг завершил свою бондовскую эпоху. В этом году Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон продали права на франшизу Amazon MGM Studios. Известно, что новый фильм о Бонде поставит Дени Вильнев, но исполнитель главной роли пока не выбран. Среди претендентов — Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон.

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