Мэттью Гуд вспомнил неудачный кастинг на роль Джеймса Бонда: «Мы обязаны сделать его алкоголиком»

«Она спросила, какой я вижу роль Бонда, а я сказал, что нужно вернуть персонажа к книгам. Серьезно, мы просто обязаны сделать его алкоголиком, наркоманом, человеком, который ненавидит себя и женщин, но при этом великолепно убивает. Думаю, к концу разговора она уже мысленно говорила: „Следующий“», — сказал Гуд.