NBC закрыл сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте» после первого сезона

Шоу выходило с февраля по май 2025 года и завершилось на драматическом клиффхэнгере — зрители так и не узнали, кто скрывался под маской утки на хэллоуинской вечеринке клуба. Закрытие сериала пополнило список отмененных проектов NBC, среди которых также «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Иррациональный», «Поиски», «Ночной суд» и «Лопес против Лопеса».