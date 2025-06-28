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NBC закрыл сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте» после первого сезона

Фото: Universal Television

NBC закрывает сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте», передумав продлевать его на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Решение было принято после того, как телеканал рассматривал возможность переноса шоу на стриминговый сервис Peacock, но в итоге пришел к выводу, что это нецелесообразно: ожидаемые показатели аудитории не оправдывали необходимых затрат.

С момента премьеры проект показывал слабые рейтинги в эфире и не смог компенсировать их просмотрами в онлайне. Несмотря на небольшой рост аудитории после переноса с воскресенья на пятницу, сериал оставался самой низкорейтинговой сценарной программой NBC за сезон.

Сюжет «Садовничества в Гросс-Пойнте» вращался вокруг четырех участников пригородного садового клуба, чьи жизни переплетаются из‑за убийства и секретов, которые угрожают разрушить их идеальную жизнь. В первом сезоне из 13 эпизодов снялись Мелисса Фумеро, Ажа Наоми Кинг, Бен Раппапорт, АннаСофия Робб, Мэттью Дэвис, Александр Ходж, Нэнси Трэвис и Феликс Вольф.

Шоу выходило с февраля по май 2025 года и завершилось на драматическом клиффхэнгере — зрители так и не узнали, кто скрывался под маской утки на хэллоуинской вечеринке клуба. Закрытие сериала пополнило список отмененных проектов NBC, среди которых также «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Иррациональный», «Поиски», «Ночной суд» и «Лопес против Лопеса».

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