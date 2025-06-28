Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра Ермоловой

Данила Козловский сыграет Корнея Чуковского в постановке Саввы Савельева «Чуковский», премьера которой состоится в сентябре на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщается на сайте театра.
Спектакль посвящен жизни и творчеству литературного критика, переводчика и автора известных сказок «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-Цокотуха» и «Тараканище». Постановка раскроет Чуковского как человека с необычной судьбой.
«Кто такой реальный Чуковский? На этот вопрос мы ищем ответ в нашем спектакле. Поэтому сразу хочу предупредить зрителей: мы не делаем детский спектакль. „Чуковский“ — сказка для взрослых. Она об обратной стороне славы и всенародной любви», — отмечает постановщик.
Премьера спектакля откроет юбилейный сезон Театра Ермоловой. Помимо Козловского, на сцене появятся Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева, Наташа Горбас, Сергей Занемонец и другие актеры.
Весной 2023 года в московских театрах отменили сразу несколько постановок с участием Козловского. В то же время общественник Виталий Бородин попросил правоохранительные органы проверить актера на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности. Он назвал поездку артиста в США попыткой дистанцироваться от России.
Козловский ответил, что не имеет гражданства, кроме российского, а в Америке навещал трехлетнюю дочь. Позже он подал на Бородина иск о защите чести и достоинства и выиграл — суд обязал общественника удалить из его телеграм-канала «не соответствующие действительности сведения» и выплатить истцу 1 рубль.