Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра Ермоловой

«Кто такой реальный Чуковский? На этот вопрос мы ищем ответ в нашем спектакле. Поэтому сразу хочу предупредить зрителей: мы не делаем детский спектакль. „Чуковский“ — сказка для взрослых. Она об обратной стороне славы и всенародной любви», — отмечает постановщик.