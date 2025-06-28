Capcom отказалась от открытого мира в новом Resident Evil

Фото: Capcom

Разработчики Resident Evil Requiem рассказали, что на ранних этапах проект едва не превратился в многопользовательскую игру с открытым миром. Релиз Resident Evil Requiem был официально анонсирован в этом месяце после многолетних слухов.

В заявлении разработчиков говорилось, что в 2026 году начнется «новая эра survival horror», объединяющая технологические достижения с опытом команды и насыщенным сюжетом. В тайтле игрокам придется сыграть за Грейс Эшкрофт, которая возвращается в Раккун-Сити спустя 30 лет после событий Resident Evil 2.

Продюсер игры Масачика Кавата отметил, что команде удалось «упаковать в эту игру массу идей» и что на старте разработки они «исследовали разные направления». «Вы, возможно, слышали слухи о многопользовательском Resident Evil или об открытом мире — мы действительно пробовали такие варианты. В итоге, несмотря на интересные концепции, мы поняли, что фанатам это не нужно. Поэтому начали заново, что и привело нас к Resident Evil Requiem», — подтвердил режиссер Косии Накааниси.

Он также рассказал о Грейс Эшкрофт: «Она интроверт и легко пугается — такой тип героини новый для серии. Мы хотели, чтобы она испытывала страх так же, как игрок. При этом она аналитик ФБР, умеющий обращаться с оружием и принимать взвешенные решения».

Расскажите друзьям
Теги:
ФБР
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами