Capcom отказалась от открытого мира в новом Resident Evil

Продюсер игры Масачика Кавата отметил, что команде удалось «упаковать в эту игру массу идей» и что на старте разработки они «исследовали разные направления». «Вы, возможно, слышали слухи о многопользовательском Resident Evil или об открытом мире — мы действительно пробовали такие варианты. В итоге, несмотря на интересные концепции, мы поняли, что фанатам это не нужно. Поэтому начали заново, что и привело нас к Resident Evil Requiem», — подтвердил режиссер Косии Накааниси.