Формат PNG обновили впервые за 20 лет

Формат PNG получил первое обновление за 20 лет. Теперь он официально поддерживает изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR), при этом добавляя всего 4 байта к размеру файла.
Еще одним важным событием стало официальное признание формата APNG (Animated PNG), который ранее считался лишь неофициальным расширением (в частности, в Firefox). Теперь разработчики веб-сайтов и приложений смогут спокойно использовать анимированные PNG вместо GIF.
Также была добавлена поддержка метаданных Exif, благодаря которой в PNG теперь можно встраивать данные о параметрах съемки (выдержка, диафрагма, модель камеры), авторских правах и даже координатах GPS — функция, которая ранее в основном использовалась для JPEG.
Эти нововведения уже поддерживаются многими популярными приложениями и системами — такими как Chrome, Safari, Firefox, Photoshop, Affinity Photo, Krita, macOS и iOS — без необходимости каких‑либо обновлений.
Разработчики отметили, что обновление устраняет прежние неточности и ошибки и делает формат более актуальным для современных задач. В процессе разработки спецификации принимали участие такие крупные организации, как Adobe, Apple, BBC, Google и W3 °C.