Клуб «Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги решил исключить подмосковный клуб «Витязь» из состава участников до сезона 2029/30. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Аналогичное решение принято в Молодежной хоккейной лиге — из ее чемпионата сезона 2025/26 исключены «Русские Витязи». С 15 июля игрокам «Витязя» будет присвоен статус неограниченно свободных агентов, если до этого момента их спортивные права не перейдут к другим клубам.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что хоккейный клуб выставил всех игроков на продажу для погашения долгов и подготовки к банкротству. Долги оцениваются примерно в 400 млн рублей.
«Витязь» существует с 1996 года и с 2008 года играет в КХЛ. За все время команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. В прошлом сезоне клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.
В сезоне-2024/25 обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив», который в финале победил «Трактор» из Челябинска со счетом 4:1 в серии.