Клуб «Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года

«Витязь» существует с 1996 года и с 2008 года играет в КХЛ. За все время команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. В прошлом сезоне клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.