Братья Даффер экранизируют криминальный триллер для Netflix

МХТ анонсировал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли
Capcom отказалась от открытого мира в новом Resident Evil
Формат PNG обновили впервые за 20 лет
Клуб «Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года
Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон рассматриваются на роль нового Джеймса Бонда
Вупи Голдберг сыграет в итальянской мыльной опере «Место под солнцем»
Кейт Уинслет отказалась от роли в сериале «The Spot»
Россиянина оштрафовали на миллион рублей за то, что он на 20 минут парализовал работу линии метро
Правоохранители задержали последователя Алекса Лесли. Его допрашивают по делу о склонении к насилию
Селена Гомес вернется к роли из сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс»
Amazon экранизирует психологический триллер «The Tenant» Фриды МакФадден
На Hulu выйдет документальный сериал о таинственном исчезновении журналистки Джоди Хьюзентруит
Эд Ширан создал коктейль на текиле с острым соусом в память о погибшем друге
Аниме «Летние войны» Мамору Хосоды вернется в повторный прокат 14 августа
Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки
Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей
Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в изнасиловании, домогательствах и побоях
Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после слухов о насмешках актера из‑за ее полета в космос
Pims удалила ролик с грубым досмотром девушки
Полиция задержала троих мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы
В России закрылись магазины Incity
Певица Лиэнн Раймс потеряла зубные протезы прямо во время концерта
Финал «Игры в кальмара» намекнул на американский спин-офф
В России запускают туры на курорт в Северной Корее с видом на ракетный полигон
Создатели «Симпсонов» успокоили фанатов после «смерти» Мардж в последнем эпизоде
На ВДНХ открылся первый в России биокластер
Nickelodeon закрыл шоу «Tiny Chef». Фанатов тронул прощальный ролик, и они пытаются спасти проект
В НИИ Склифосовского открылся сад благодарности врачам

Братья Даффер экранизируют криминальный триллер для Netflix

Фото: Netflix

Братья Мэтт и Росс Дафферы готовятся экранизировать роман Рона Карри «The Savage, Noble Death of Babs Dionne». Об этом сообщает Deadline.

В проекте будет участвовать сам автор книги и его соавтор Джошуа Мора. Они напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами.

Сюжет криминального триллера расскажет о Бабс Дионн — франко-американке, любящей бабушке и безжалостной криминальной главе, которая контролирует торговлю наркотиками в небольшом городке в штате Мэн.

Она контролирует поставки наркотиков в Канаду с помощью своих верных подручных, с которыми она дружила с подросткового возраста, и своей старшей дочери Лори, ветерана морской пехоты, борющейся с зависимостью.

Когда один из наркобаронов замечает падение своих доходов в регионе, он отправляет злобного человека выяснить, что происходит. В это же время пропадает младшая дочь Бабс, и вскоре ее находят убитой, что становится началом кровавой мести.

Роман вышел в марте и уже попал в списки лучших книг 2025 года по мнению NPR, Amazon, Apple Books, The Guardian и Barnes & Noble. Тем временем братья Даффер готовятся к финальному пятому сезону «Очень странных дел», который выйдет тремя частями — 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. В разработке также находится анимационный проект.

Тем временем братья Даффер готовятся к финальному пятому сезону Stranger Things, который выйдет тремя частями — 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Также в разработке анимационный проект «Очень странные дела: Истории из 1985-го» и спин-офф по вселенной сериала.

Расскажите друзьям