Братья Даффер экранизируют криминальный триллер для Netflix

Братья Мэтт и Росс Дафферы готовятся экранизировать роман Рона Карри «The Savage, Noble Death of Babs Dionne». Об этом сообщает Deadline.
В проекте будет участвовать сам автор книги и его соавтор Джошуа Мора. Они напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами.
Сюжет криминального триллера расскажет о Бабс Дионн — франко-американке, любящей бабушке и безжалостной криминальной главе, которая контролирует торговлю наркотиками в небольшом городке в штате Мэн.
Она контролирует поставки наркотиков в Канаду с помощью своих верных подручных, с которыми она дружила с подросткового возраста, и своей старшей дочери Лори, ветерана морской пехоты, борющейся с зависимостью.
Когда один из наркобаронов замечает падение своих доходов в регионе, он отправляет злобного человека выяснить, что происходит. В это же время пропадает младшая дочь Бабс, и вскоре ее находят убитой, что становится началом кровавой мести.
Роман вышел в марте и уже попал в списки лучших книг 2025 года по мнению NPR, Amazon, Apple Books, The Guardian и Barnes & Noble. Тем временем братья Даффер готовятся к финальному пятому сезону «Очень странных дел», который выйдет тремя частями — 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. В разработке также находится анимационный проект.
Тем временем братья Даффер готовятся к финальному пятому сезону Stranger Things, который выйдет тремя частями — 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Также в разработке анимационный проект «Очень странные дела: Истории из 1985-го» и спин-офф по вселенной сериала.