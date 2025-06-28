Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон рассматриваются на роль нового Джеймса Бонда

Amazon ищет на роль нового Джеймса Бонда британского актера моложе 30 лет. Об этом пишет Variety.
По данным издания, студия рассматривает Джейкоба Элорди («Солтберн»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Плохая девочка»). Элорди — австралиец, но это не станет проблемой, так как раньше Бонда играл и австралиец Джордж Лэзенби.
При этом Variety подчеркивает, что варианты с Аароном Тейлором-Джонсоном (35 лет), Генри Кавиллом (42 года) и Идрисом Эльбой (52 года) маловероятны из‑за их возраста.
26 июня стало известно, что режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев. Он получил эту должность, обойдя Эдгара Райта, Пола Кинга, Эдварда Бергера и Джонатана Нолана.
Ранее продюсер Дэвид Хейман пытался привлечь к режиссуре Альфонсо Куарона, но тот отказался из‑за других проектов, включая фильм «Джейн» с Шарлиз Терон. Также обсуждалась кандидатура Кристофера Нолана, но он занят экранизацией «Одиссеи» с Томом Холландом.
Вильнев сам пока не свободен — он планирует в конце года приступить к съёмкам «Дюна: Мессия», релиз которой запланирован на декабрь 2026 года. При этом его контракт с Бондианой ограничен одним фильмом без права финального монтажа.