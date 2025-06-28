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Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон рассматриваются на роль нового Джеймса Бонда

Фото: Amazon MGM Studios, Nine Stories Productions, Canal+

Amazon ищет на роль нового Джеймса Бонда британского актера моложе 30 лет. Об этом пишет Variety.

По данным издания, студия рассматривает Джейкоба Элорди («Солтберн»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Плохая девочка»). Элорди — австралиец, но это не станет проблемой, так как раньше Бонда играл и австралиец Джордж Лэзенби.

При этом Variety подчеркивает, что варианты с Аароном Тейлором-Джонсоном (35 лет), Генри Кавиллом (42 года) и Идрисом Эльбой (52 года) маловероятны из‑за их возраста.

26 июня стало известно, что режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев. Он получил эту должность, обойдя Эдгара Райта, Пола Кинга, Эдварда Бергера и Джонатана Нолана.

Ранее продюсер Дэвид Хейман пытался привлечь к режиссуре Альфонсо Куарона, но тот отказался из‑за других проектов, включая фильм «Джейн» с Шарлиз Терон. Также обсуждалась кандидатура Кристофера Нолана, но он занят экранизацией «Одиссеи» с Томом Холландом.

Вильнев сам пока не свободен — он планирует в конце года приступить к съёмкам «Дюна: Мессия», релиз которой запланирован на декабрь 2026 года. При этом его контракт с Бондианой ограничен одним фильмом без права финального монтажа.

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