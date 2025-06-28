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МХТ анонсировал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Фото: Art Pictures Studio

МХТ планирует в следующем сезоне провести премьеру спектакля «Гамлет». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Главную роль в постановке исполнит Юра Борисов, а режиссером станет Андрей Гончаров. Точная дата премьеры и детали сюжета пока не раскрываются.

Ранее Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова стать членом той самой организации, которая вручает премию «Оскар». Российский актер оказался в числе 534 новых кандидатов, получивших приглашение от Академии в 2025 году. Если он примет его, то станет одним из 10 143 голосующих членов, определяющих будущее мировой киноиндустрии.

В организацию также пригласили коллегу Борисова по «Аноре» Майки Мэдисон. Еще приглашение получили Ариана Гранде, Киран Калкин, Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Фернанда Торрес.

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