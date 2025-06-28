МХТ анонсировал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Ранее Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова стать членом той самой организации, которая вручает премию «Оскар». Российский актер оказался в числе 534 новых кандидатов, получивших приглашение от Академии в 2025 году. Если он примет его, то станет одним из 10 143 голосующих членов, определяющих будущее мировой киноиндустрии.