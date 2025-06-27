Вупи Голдберг сыграет в итальянской мыльной опере «Место под солнцем»

Американская актриса Вупи Голдберг, известная по фильмам «Привидение» и «Цветы лиловые полей», снимется в итальянском сериале «Un Posto Al Sole» («Место под солнцем»). Об этом сообщил Deadline.
Голдберг появится в нескольких эпизодах проекта, который известен как мыльная опера. Он выходит на экраны уже почти 20 лет и рассказывает о жизни жителей Палаццо Палладини, кондоминиума на неаполитанском холме Позиллипо.
В соцсетях Голдберг призналась, что очень счастлива присоединиться к шоу. «Они знают, что это безумная идея. Я знаю, что это безумная идея, но какая чудесно будет это сделать», — отметила актриса.
Она подчеркнула, что с нетерпением ждет начала съемок. «Мой итальянский не идеален, но мы разобрались с этим», — добавила Вупи. Какую роль она исполнит, артистка не рассказала.
Голдберг часто бывает в Италии, когда отдыхает от работы в телешоу «The View» на канале ABC. Похоже, теперь у актрисы будет еще больше причин, чтобы проводить время в Европе.