Лауреатка премии «Оскар» Кейт Уинслет отказалась от роли в сериале «The Spot», который планирует выпустить стриминговый сервис Hulu. Об этом сообщил Deadline.
Проект снимет студия А24, его создателем и исполнительным продюсером будет Эд Соломон. Уинслет, по информации СМИ, ушла из шоу из‑за того, как развитие истории повлияло на требуемый подход к роли.
Теперь авторы сериала ведут переговоры с другими актрисами первой величины. Начало съемок запланировано на 2026 год.
Шоу расскажет о успешном хирурге и ее муже — школьном учителе, который начинает подозревать, что она может быть ответственна за смерть ребенка.
«Их поиски правды закручиваются в паутину растущих подозрений и темных секретов, проверяя их решимость и их отношения, когда они сталкиваются со скрытой виной и предательством», — гласит описание сериала.
Соломон известен в качестве сценариста «Иллюзии обмана», «Ангелов Чарли», «Людей в черном» и «Невероятных приключений Билла и Теда». Он не только напишет сценарий проекта, но и выступит его шоураннером и исполнительным продюсером.