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Кейт Уинслет отказалась от роли в сериале «The Spot»

Фото: P.Lovell/Flickr

Лауреатка премии «Оскар» Кейт Уинслет отказалась от роли в сериале «The Spot», который планирует выпустить стриминговый сервис Hulu. Об этом сообщил Deadline.

Проект снимет студия А24, его создателем и исполнительным продюсером будет Эд Соломон. Уинслет, по информации СМИ, ушла из шоу из‑за того, как развитие истории повлияло на требуемый подход к роли.

Теперь авторы сериала ведут переговоры с другими актрисами первой величины. Начало съемок запланировано на 2026 год.

Шоу расскажет о успешном хирурге и ее муже — школьном учителе, который начинает подозревать, что она может быть ответственна за смерть ребенка.

«Их поиски правды закручиваются в паутину растущих подозрений и темных секретов, проверяя их решимость и их отношения, когда они сталкиваются со скрытой виной и предательством», — гласит описание сериала.

Соломон известен в качестве сценариста «Иллюзии обмана», «Ангелов Чарли», «Людей в черном» и «Невероятных приключений Билла и Теда». Он не только напишет сценарий проекта, но и выступит его шоураннером и исполнительным продюсером.

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