Доминик Уэст снимется в фильме о группе Scorpions

«Это было невероятное путешествие — разрабатывать этот фильм, и его воплощение в жизнь кажется сюрреалистичным. Музыка Scorpions не только помогла мне преодолеть огромные трудности, будучи иранским иммигрантом в Америке в начале 80-х, но и стала посланием любви, мира и рок-н-ролла, которое кажется еще более актуальным сегодня, чем когда‑либо», — отметил президент ESX Entertainment Али Афшар.