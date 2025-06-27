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Доминик Уэст снимется в фильме о группе Scorpions

Фото: scorpions

Продакшн-компания ESX Entertainment выпустит фильм о немецкой рок-группе Scorpions. В нем снимется Доминик Уэст, известный по сериалу «Корона», cообщил Deadline.

Актерский состав проекта дополнят Александр Дреймон («Последнее королвство»), Людвиг Трепте («Наши матери, наши отцы»), Эд Спелирс («Ты»), Дэвид Кросс («Чтец») и Люк Брэндон Филд («Кролик Джоджо»). Съемки проходят на студии Warber Bros. Studios Leavesden в Лондоне.

Релиз картины запланирован на 2026 год. Дистрибьютером фильма будет Fox Entertainment Global. В основу ленты ляжет песня Scorpions «Wind of Change», которая стала саундтреком Холодной войны, символизируя надежду и единство.

Дреймон сыграет гитариста бэнда Рудольфа Шенкера, Трепте — Клауса Майне, Спелирс — Маттиас Ябса, Филд — барабанщика Германа Раребелла. Уэст исполнит роль менеджера группы Дока Макги, а Крос — друга музыкантов Андрея, заключенного по другую сторону Берлинской стены.

«Это было невероятное путешествие — разрабатывать этот фильм, и его воплощение в жизнь кажется сюрреалистичным. Музыка Scorpions не только помогла мне преодолеть огромные трудности, будучи иранским иммигрантом в Америке в начале 80-х, но и стала посланием любви, мира и рок-н-ролла, которое кажется еще более актуальным сегодня, чем когда‑либо», — отметил президент ESX Entertainment Али Афшар.

Продюсерами байопика выступили Афшар, Кристина Мур, Дэниел Аспромонте. Режиссером ленты стал Алекс Ранаривело, а сценаристом — Марк Эндрюс.

Scorpions — культовая немецкая рок-группа, созданная в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером. Она по сей день остается одним из самых популярных коллективов Европы. В мире проданы более 100 млн копий альбомов бэнда.

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