Россиянина оштрафовали на миллион рублей за то, что он на 20 минут парализовал работу линии метро

Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за простой работы метро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.
Когда произошел инцидент, не сообщается. Пьяный мужчина находился на станции метро «Марксистская». Он пытался войти в вагон, когда двери уже закрылись. Пассажир попытался остановить поезд, но не смог и упал на рельсы. Югорчанина спасли, но из‑за его действий движение поездов по ветке было временно остановлено. За 20 минут простоя метрополитен понес убытки в размере 1 156 161,60 рубля.
Суд посчитал, что все лица, находящиеся на территории метрополитена, обязаны соблюдать правила безопасности. Подсудимый их нарушил, поэтому с него взыскали эту сумму. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Недавно американский актер Сэмюэль Л.Джексон, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «1408», рассказал, как чуть не погиб на рельсах в метрополитене Нью-Йорка. Артист вспомнил, как в 1988 году заходил в двери последнего вагона поезда на «чертовски длинной станции». Двери неожиданно захлопнулись, и нога Джексона застряла в них. Машинист поезда не увидел случившегося, и состав тронулся и остановился только перед входом в тоннель.