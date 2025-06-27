Россиянина оштрафовали на миллион рублей за то, что он на 20 минут парализовал работу линии метро

Недавно американский актер Сэмюэль Л.Джексон, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «1408», рассказал, как чуть не погиб на рельсах в метрополитене Нью-Йорка. Артист вспомнил, как в 1988 году заходил в двери последнего вагона поезда на «чертовски длинной станции». Двери неожиданно захлопнулись, и нога Джексона застряла в них. Машинист поезда не увидел случившегося, и состав тронулся и остановился только перед входом в тоннель.