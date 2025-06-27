Правоохранители задержали последователя Алекса Лесли. Его допрашивают по делу о склонении к насилию

«Это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами», — поделилась она.