Правоохранители задержали последователя Алекса Лесли. Его допрашивают по делу о склонении к насилию

Полиция задержала троих мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы
Селена Гомес вернется к роли из сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс»
Amazon экранизирует психологический триллер «The Tenant» Фриды МакФадден
На Hulu выйдет документальный сериал о таинственном исчезновении журналистки Джоди Хьюзентруит
Эд Ширан создал коктейль на текиле с острым соусом в память о погибшем друге
Аниме «Летние войны» Мамору Хосоды вернется в повторный прокат 14 августа
Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки
Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей
Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в изнасиловании, домогательствах и побоях
Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после слухов о насмешках актера из‑за ее полета в космос
Pims удалила ролик с грубым досмотром девушки
В России закрылись магазины Incity
Певица Лиэнн Раймс потеряла зубные протезы прямо во время концерта
Финал «Игры в кальмара» намекнул на американский спин-офф
В России запускают туры на курорт в Северной Корее с видом на ракетный полигон
Создатели «Симпсонов» успокоили фанатов после «смерти» Мардж в последнем эпизоде
На ВДНХ открылся первый в России биокластер
Nickelodeon закрыл шоу «Tiny Chef». Фанатов тронул прощальный ролик, и они пытаются спасти проект
В НИИ Склифосовского открылся сад благодарности врачам
Кевин Спейси заявил, что не будет сотрудничать в Голливуде с теми, кто его «отменял»
В Чили снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакаму
«Аэрофлот» запустил бронирование для многодетных семей
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Извне» с Гарольдом Перрино в главной роли
YouTube запретит проводить прямые трансляции детям до 16 лет без взрослых
Эд Ширан показал свой гардероб из белых футболок
Актеры норвежского сериала «Skam» воссоединились спустя 10 лет. Фанаты в восторге
Николас Холт рассказал, как уступил роль Супермена Дэвиду Коренсвету: «Черт, он чуть выше меня»
Ученые выяснили, почему кошки предпочитают спать на левом боку

Правоохранители задержали последователя Алекса Лесли. Его допрашивают по делу о склонении к насилию

В Москве доставили для допроса последователя секс-блогера Алекса Лесли. Об этом сообщил Следственный комитет. Имя задержанного не раскрыли.

В СК отметили, что мужчину арестовали в Тульской области 27 июня. Дома у него провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли.

Задержанного планируют допросить по делу о склонении к сексуализированному насилию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), а также по делу об иных насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Правоохранители подозревают, что Лесли мог склонять своих последователей домогаться и насиловать женщин в Москве. О заведенном в отношении блогера стало известно 25 июня.

Несколько девушек пожаловались на домогательства в центре столицы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пострадавших.

Одна из пострадавших — 22-летняя студентка Полина Хохлома — рассказала, что 22 июня на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. Девушка отказалась, но один из молодых людей встал на ее пути и схватил за ягодицы.

«Это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами», — поделилась она.

Студентка обратилась в полицию. Пока она писала заявление, туда с таким же заявлением обратилась еще одна девушка. По словам пострадавшей, полицейский посмеялся над жалобой и заявил, что такие ситуации «решаются по-другому» — можно было просто «дать леща и пойти дальше».

Позже выяснилось, что мужчины приставали к москвичкам по заданию Алекса Лесли. Недавно он запустил «телесный тренинг», описание которого звучит так: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек».

В телеграм-канале блогер разместил ссылку на закрытый чат, где начал раздавать участникам тренинга задания. Одно из них ― подойти к 30 незнакомым девушкам и схватить за ягодицы, среди других заданий ― предложить незнакомке заняться сексом в туалете. Как отмечает «Москвич Mag», такие тренинги «по раскрепощению» Лесли проводил и в 2010-е.

Когда стало известно о жалобах девушек, коуч отругал своих учеников: «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там *** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки».

На ситуацию обратила внимание депутат Госдумы Ксения Горячева. Она рассказала о пострадавших главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила провести проверку. Поведение Лесли парламентарий назвала недопустимым и оказывающим «негативное влияние на психологическое здоровье».

Расскажите друзьям