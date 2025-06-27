Селена Гомес вернется к роли из сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс»

Американская актриса и певица Селена Гомес вернется к своей роли из сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Об этом сообщил Deadline.
Гомес появится в качестве приглашенной звезды во втором сезоне продолжения шоу. Она предстанет в образе Алекс Руссо — того же персонажа, которого она исполняла в оригинальном сериале.
Артистка поделилась, что возвращение во франшизу «ощущается как нечто очень правильное». Она опубликовала в соцсетях фото со съемочной площадке. На нем она держит руках волшебную палочку.
Сиквел «Волшебников из Вэйверли Плэйс» выходит на телеканале Disney Channel. Гомес выступает исполнительным продюсером проекта. Ее уже можно было видеть в эпизодах шоу в первом сезоне.
Однако центральную роль в сериале занял персонаж Дэвида Генри — Джастин Руссо, брат Алекс. По сюжету, повзрослевший волшебник решил вести обычную смертную жизнь вместе со своей семьей, но сестра привела в его дом юную волшебницу Билли.
Та попросила о помощи, и тогда Джастину пришлось вспомнить о своих магических способностях, чтобы обучить девочку, одновременно выполняя свои повседневные обязанности и защищая будущее мира волшебников.
Помимо Генри, в сериале снимаются Дженис ЛиЭнн Браун, Алкайо Тил и Мими Джианопулос. Сценаристами проекта выступают Джед Элинофф и Скотт Томас,