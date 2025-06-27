Amazon экранизирует психологический триллер «The Tenant» Фриды Макфадден

Книга рассказывает о руководителе отдела маркетинга Блейке Портере, чья жизнь стремительно меняется после потери работы. Мужчина больше не может платить ипотеку за дом и решает снять небольшую квартиру у идеальной, на первый взгляд, Уитни, но вскоре осознает, что жить здесь опаснее, чем он мог представить. Соседи становятся врагами, таинственные запахи заполняют его жилище, а кто‑то, кажется, знает его самые темные тайны. Как говорится в аннотации, роман, опубликованный издательством Sourcebooks Poisoned Pen Press, вдохновляет читателя на размышления о темах мести, привилегий и скрытых тайн.