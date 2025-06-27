На Hulu выйдет документальный сериал о таинственном исчезновении журналистки Джоди Хьюзентруит

Джоди Хьюзентруит работала ведущей новостей на радиостанции KIMT в Мейсон-Сити, штате Айова . Рано утром 27 июня 1995 года женщина сказала коллеге, что проспала и опаздывает на работу, после чего исчезла. Поскольку снаружи ее квартиры были обнаружены следы борьбы, считается, что Хьюзентруит похитили. В 2001 году ее официально объявили мертвой, однако тело журналистки, как и похитителей, не нашли до сих пор.