На Hulu выйдет документальный сериал о таинственном исчезновении журналистки Джоди Хьюзентруит

ABC News выпустит документальный сериал «Ее последняя трансляция: Похищение Джоди Хьюзентруит» о таинственном исчезновении ведущей новостей Джоди Хьюзентруит. Он выйдет на Hulu 15 июля, пишет Variety.
Джоди Хьюзентруит работала ведущей новостей на радиостанции KIMT в Мейсон-Сити, штате Айова . Рано утром 27 июня 1995 года женщина сказала коллеге, что проспала и опаздывает на работу, после чего исчезла. Поскольку снаружи ее квартиры были обнаружены следы борьбы, считается, что Хьюзентруит похитили. В 2001 году ее официально объявили мертвой, однако тело журналистки, как и похитителей, не нашли до сих пор.
В сериале будет три серии. В центре внимания — ведущий детектив, который пытается выяснить правду о пропаже женщины. В шоу раскрывают новых потенциальных свидетелей и подозреваемых по делу об исчезновении Джоди. Зрителям обещают материалы, которые еще никогда не показывали. Исполнительными продюсерами проекта станут Мария и Энди Оз, Имон МакНифф и Дэвид Слоун.
Шоу вошло в серию трех новых программ о реальных преступлениях, которые сервис покажет в следующем месяце. 21 июля состоится премьера «Трофейная жена: Убийство на сафари» о преступлениях Ларри Рудольфа, а 30 июля выйдет «Мистер и миссис Убийство», который расскажет запутанную историю Кэти и Брайана Винчестеров и их друзей Дениз и Майка Уильямс.