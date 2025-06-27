Эд Ширан создал коктейль на текиле с острым соусом в память о погибшем друге

Коктейль под названием Tingly Jam автор песен разработал в партнерстве с лондонским рестораном Dover Yard. В качестве одного из ингредиентов он использовал острый соус собственного бренда Tingly Ted’s, который содержит халапеньо, томатную пасту, имбирь, копченую паприку и чилиэкстракт. Основой коктейля служит текила Casamigos, настоянная на Tingly Ted’s. Напиток подается с миниатюрной бутылочкой этого соуса.