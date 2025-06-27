Эд Ширан создал коктейль на текиле с острым соусом в память о погибшем друге

Певец Эд Ширан создал коктейль с острым соусом в память о друге Джамале Эдвардсе. Об этом сообщает The Spirits Business.
Коктейль под названием Tingly Jam автор песен разработал в партнерстве с лондонским рестораном Dover Yard. В качестве одного из ингредиентов он использовал острый соус собственного бренда Tingly Ted’s, который содержит халапеньо, томатную пасту, имбирь, копченую паприку и чилиэкстракт. Основой коктейля служит текила Casamigos, настоянная на Tingly Ted’s. Напиток подается с миниатюрной бутылочкой этого соуса.
Коктейль Tingly Jam Ширан создал, чтобы почтить память близкого друга, диджея и музыкального предпринимателя Джамала Эдвардса, который умер в 2022 году. Часть средств от продаж напитка планируют направить в благотворительный фонд, названный именем Эдвардса Jamal Edwards Self Belief Trust.
Новый коктейль также войдет в постоянное меню лондонского бара Regenerative Forces, которое запустят 30 июня. Оно предлагает «смелое переосмысление» классических коктейлей через призму стихий. Блюда и напитки в нем будут распределены по четырем стихиям: огонь, земля, воздух и вода.
Коктейль Lost in Translation — Bramble, в состав которого войдут саке, кокос и клубника, будет символизировать воду, Cloud Control с халапеньо, черной смородиной и томатом — воздух.
Barley & Spore, настоянный на грибах и медовухе, будет олицетворять землю, а Tingly Jam, аналог «Маргариты», — стихию огня.
Недавно Эд Ширан опубликовал в тиктоке ролик, в котором пошутил над своим гардеробом. Он показал подписчикам рейл с вещами, на котором висят по меньшей мере 10 одинаковых белых футболок.