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Аниме «Летние войны» Мамору Хосоды вернется в повторный прокат 14 августа

Фото: Warner Bros. Pictures

«Экспонента фильм» выпустит в повторный прокат аниме Мамору Хосоды 2009 года «Летние войны» (Sama Uozo). Картина выйдет 14 августа, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

По сюжету компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки, где девушка неожиданно представляет его своим парнем. К такому повороту 17-летний парень оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Кроме того, ему на телефон приходит странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире и дать бой искусственному интеллекту в виртуальном.

Видео: Exponenta Film/YouTube

Фильм участвовал в программе многих престижных фестивалей, включая Locarno, Sitges, Берлинский международный кинофестиваль и фестиваль анимации в Анси, а также получил премию Японской академии как лучший анимационный фильм года. В прокат лента выйдет в дубляже «Студийной банды», в классической озвучке от «Реанимедиа» и с субтитрами.

Недавно стало известно, что скоро в прокат выйдет еще одно аниме — «Призрак в доспехах» («Ghost in the Shell») 1995 года. Его выпустит компания «Иноекино», показы начнутся 28 августа. Мультфильм основан на одноименной манге Масамунэ Сиро 1989 года. Сюжет разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к сети.

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