Аниме «Летние войны» Мамору Хосоды вернется в повторный прокат 14 августа

По сюжету компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки, где девушка неожиданно представляет его своим парнем. К такому повороту 17-летний парень оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Кроме того, ему на телефон приходит странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире и дать бой искусственному интеллекту в виртуальном.