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Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки

Фото: пресс-материалы

Благотворительное общественное пространство «Нормальное место» в Петербурге переезжает из «Севкабель Порта». Причина — реконструкция и капитальный ремонт помещений в здании, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе кластера.

С начала июля «Нормальное место» перестанет проводить мероприятия, чтобы подготовиться к переезду. Но здесь по-прежнему можно будет выпить кофе, посмотреть выставки художников арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы», посетить магазин с «Простыми вещами». Пространство будет работать с понедельника по пятницу, с 11.00 до 18.00. При этом «нормальных мест» станет больше: на сайте проекта появится карта площадок, где работают по тем же принципам — открыто и доступно.

Переезд пройдет при финансовой поддержке «Севкабель Порта». Он займет около двух месяцев. И в это время многие процессы приостановят, что особенно ударит по производству «Простых вещей». Проект открывает сбор, чтобы покрыть два месяца простоя мастерских.

«Нормальное место» появилось на карте Петербурга в 2022 году. Оно объединило инклюзивные мастерские «Простые вещи», в которых трудятся взрослые люди с ментальными особенностями, арт-резиденцию благотворительной организации «Перспективы», созданную для улучшения качества жизни людей с особенностями, анимационную студию «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть магазинов «Спасибо!». Поддержку проекту оказывал «Севкабель Порт». Пространство быстро стало точкой притяжения на карте города, три года здесь проходили фестивали и лекции, кинопоказы и вечеринки.

Арт-резиденция благотворительной организации «Перспективы» и инклюзивное производство «Простые вещи», которые все это время работали в «Нормальном месте», продолжат свою жизнь на других площадках. Сейчас оба проекта в поиске новых помещений. Особенно поддержка необходима для арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы». Проекту предстоит в короткие сроки найти и оборудовать новое просторное помещение с доступной средой — такое, где смогут работать художники с инвалидностью, где будет место для архива работ, выставок, встреч и событий, как это было в «Севкабель Порту». Основатели кластера просят направлять все предложения по возможным помещениям на электронную почту da@prostieveschi.ru.

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