Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки

Арт-резиденция благотворительной организации «Перспективы» и инклюзивное производство «Простые вещи», которые все это время работали в «Нормальном месте», продолжат свою жизнь на других площадках. Сейчас оба проекта в поиске новых помещений. Особенно поддержка необходима для арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы». Проекту предстоит в короткие сроки найти и оборудовать новое просторное помещение с доступной средой — такое, где смогут работать художники с инвалидностью, где будет место для архива работ, выставок, встреч и событий, как это было в «Севкабель Порту». Основатели кластера просят направлять все предложения по возможным помещениям на электронную почту da@prostieveschi.ru.