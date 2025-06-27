Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей

Певица Катя IOWA в интервью журналистке Саше Сулим ответила на критику своего наряда на одном из недавних концертов.
Платье сравнивали с «костюмом мужских гениталий». «Вроде ты открыт, показываешь свои ценности. Ты не кричишь о них, а просто так живешь. У меня есть муж, ребенок. Мы 17 лет вместе. Я несу определенный месседж все эти годы, занимаюсь благотворительностью. И одно выступление в платье, которое не поняли. Просто обвиняют меня в растлении. <…> Есть сиюминутные эмоции. И человек, не зная тебя, не разбираясь в ситуации, может просто растоптать, плюнуть в лицо на ровном месте», — рассказала музыкантка в интервью Саше Сулим.
Катя пояснила, что вдохновением для образа стало платье Екатерины II: «У нее кринолин идет такой же формы, как у меня. Но фишка в том, что у нее была сверху ткань, которая ниспадала к ногам. У меня такой не было. Мы нашли концепцию, что это некий каркас, который будет надеваться на уже закрытую одежду».
Она добавила, что старается не обращать внимание на негатив: «У меня есть такое — слабоумие и отвага. Это какое‑то детское отношение, возможно. Я не помню плохого. Я приеду в тот же город, где что‑то писали, и буду так же любить людей. Как будто ничего не помню. Мне очень нужно любить людей».
Группу IOWA раскритиковали за выступление на День защиты детей в Великом Новгороде. Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников написал, что солистка Катя Иванчикова выступила в «костюме мужских гениталий». «В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в День защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны», — сказал Корчевников.