Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей

Платье сравнивали с «костюмом мужских гениталий». «Вроде ты открыт, показываешь свои ценности. Ты не кричишь о них, а просто так живешь. У меня есть муж, ребенок. Мы 17 лет вместе. Я несу определенный месседж все эти годы, занимаюсь благотворительностью. И одно выступление в платье, которое не поняли. Просто обвиняют меня в растлении. <…> Есть сиюминутные эмоции. И человек, не зная тебя, не разбираясь в ситуации, может просто растоптать, плюнуть в лицо на ровном месте», — рассказала музыкантка в интервью Саше Сулим.