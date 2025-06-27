Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей

Полиция задержала троих мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы
Благотворительный кластер «Нормальное место» переезжает из «Севкабель Порта» и просит поддержки
Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в изнасиловании, домогательствах и побоях
Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после слухов о насмешках актера из‑за ее полета в космос
Pims удалила ролик с грубым досмотром девушки
В России закрылись магазины Incity
Певица Лиэнн Раймс потеряла зубные протезы прямо во время концерта
Финал «Игры в кальмара» намекнул на американский спин-офф
В России запускают туры на курорт в Северной Корее с видом на ракетный полигон
Создатели «Симпсонов» успокоили фанатов после «смерти» Мардж в последнем эпизоде
На ВДНХ открылся первый в России биокластер
Nickelodeon закрыл шоу «Tiny Chef». Фанатов тронул прощальный ролик, и они пытаются спасти проект
В НИИ Склифосовского открылся сад благодарности врачам
Кевин Спейси заявил, что не будет сотрудничать в Голливуде с теми, кто его «отменял»
В Чили снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакаму
«Аэрофлот» запустил бронирование для многодетных семей
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Извне» с Гарольдом Перрино в главной роли
YouTube запретит проводить прямые трансляции детям до 16 лет без взрослых
Эд Ширан показал свой гардероб из белых футболок
Актеры норвежского сериала «Skam» воссоединились спустя 10 лет. Фанаты в восторге
Николас Холт рассказал, как уступил роль Супермена Дэвиду Коренсвету: «Черт, он чуть выше меня»
Ученые выяснили, почему кошки предпочитают спать на левом боку
Сэм Рокуэлл до сих пор получает деньги за съемки в фильме, в котором так и не появился
Адам Сэндлер отправится в гастрольный тур этой осенью
Дом Брэда Питта ограбили, пока он продвигал фильм «F1»
Умер композитор, автор культовой мелодии из «Миссии невыполнима» Лало Шифрин
Звезда «Сирен» и «Звука свободы» Билл Кэмп снимется в телеадаптации романов Ларса Кеплера
Актер Адам Аркин из «Свиньи» поставит сериал «Американский заложник»

Катя IOWA ответила на критику своего наряда на концерте в День защиты детей

Фото: @region53

Певица Катя IOWA в интервью журналистке Саше Сулим ответила на критику своего наряда на одном из недавних концертов.

Платье сравнивали с «костюмом мужских гениталий». «Вроде ты открыт, показываешь свои ценности. Ты не кричишь о них, а просто так живешь. У меня есть муж, ребенок. Мы 17 лет вместе. Я несу определенный месседж все эти годы, занимаюсь благотворительностью. И одно выступление в платье, которое не поняли. Просто обвиняют меня в растлении. <…> Есть сиюминутные эмоции. И человек, не зная тебя, не разбираясь в ситуации, может просто растоптать, плюнуть в лицо на ровном месте», — рассказала музыкантка в интервью Саше Сулим.

Катя пояснила, что вдохновением для образа стало платье Екатерины II: «У нее кринолин идет такой же формы, как у меня. Но фишка в том, что у нее была сверху ткань, которая ниспадала к ногам. У меня такой не было. Мы нашли концепцию, что это некий каркас, который будет надеваться на уже закрытую одежду».

Она добавила, что старается не обращать внимание на негатив: «У меня есть такое — слабоумие и отвага. Это какое‑то детское отношение, возможно. Я не помню плохого. Я приеду в тот же город, где что‑то писали, и буду так же любить людей. Как будто ничего не помню. Мне очень нужно любить людей».

Группу IOWA раскритиковали за выступление на День защиты детей в Великом Новгороде. Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников написал, что солистка Катя Иванчикова выступила в «костюме мужских гениталий». «В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в День защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны», — сказал Корчевников.

Расскажите друзьям