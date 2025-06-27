Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в изнасиловании, домогательствах и побоях

Сына норвежской принцессы Метте-Марит, 28-летнего Мариуса Борга Хейби, обвиняют в 23 преступлениях, в основном связанных с насилием. Об этом сообщает норвежский канал NRK со ссылкой на полицию.
Проблемы с законом у Хейби начались в августе 2024 года. Тогда его задержали после ночного инцидента в квартире в Осло. Молодого человека обвинили в нанесении побоев женщине, с которой у него были отношения. По данным СМИ, в квартире полиция обнаружила нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины.
Члена королевской семьи отпустили, а потом снова арестовали в сентябре, но уже по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа — Мариус общался в машине с девушкой из прошлого дела, с которой ему было запрещено контактировать. Позже сына принцессы обвинили в сексе с «лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным сопротивляться этому действию». Речь шла о «половом акте без проникновения», который, по предварительным данным, произошел в начале 2024 года.
Спустя год прокурор полиции Осло Андреас Крушевски на пресс-конференции перечислил все категории преступлений, по которым проходит Хейби. Его обвиняют по следующим пунктам: одно изнасилование с половым актом, два изнасилования без полового акта, четыре случая домогательств, один — домашнего насилия, два — причинения телесных повреждений, умышленное повреждение имущества, угрозы, пять нарушений запрета на приближение, оскорбление полицейского и пять нарушений правил дорожного движения.
По словам адвоката обвиняемого, Мариус активно сотрудничает с полицией. Изначально расследование велось по большему числу обвинений в изнасиловании — около 15–20 случаев. Однако некоторые дела закрыли из‑за нехватки доказательств.
Хейби отверг все три обвинения в изнасилованиях, но признался в нападении на девушку в августе 2024 года. Спустя 10 дней после ареста мужчина сказал, что сделал это под влиянием алкоголя и наркотиков. По словам сына принцессы, в то время он страдал «психическими проблемами» и боролся со «злоупотреблением психоактивными веществами».
Мариус Борг Хейби — сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и Мортена Борга. Он — член королевской семьи и занимает положение в роду, но не входит в линию наследования престола.