Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в изнасиловании, домогательствах и побоях

Члена королевской семьи отпустили, а потом снова арестовали в сентябре, но уже по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа — Мариус общался в машине с девушкой из прошлого дела, с которой ему было запрещено контактировать. Позже сына принцессы обвинили в сексе с «лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным сопротивляться этому действию». Речь шла о «половом акте без проникновения», который, по предварительным данным, произошел в начале 2024 года.