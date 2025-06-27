«Он сказал ей, что все это выглядело нелепо», — сообщил Daily Mail источник в окружении Перри. «Это произошло в разгар ссоры и задело ее чувства. Конечно, ей было больно. Представьте, что вы летите в космос — в гребаный космос — и ваш партнер не впечатлен. Она надеялась, что он окажет ей больше поддержки», — добавил он.