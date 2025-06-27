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Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после слухов о насмешках актера из‑за ее полета в космос

Фото: Dave Benett/Getty Images

Певица Кэтти Пэрри и актер Орландо Блум расстались спустя 9 лет отношений, утверждает People.

В апреле Перри присоединилась к полностью женскому экипажу космической миссии Blue Origin. Таблоид Daily Mail за неделю до расставания утверждал, что Блум якобы раскритиковал полет, назвав его «кринжовым» и «позорным». Инсайдеры говорят, что это в стало важным поворотным этапом в их напряженных отношениях.

«Он сказал ей, что все это выглядело нелепо», — сообщил Daily Mail источник в окружении Перри. «Это произошло в разгар ссоры и задело ее чувства. Конечно, ей было больно. Представьте, что вы летите в космос — в гребаный космос — и ваш партнер не впечатлен. Она надеялась, что он окажет ей больше поддержки», — добавил он.

8-минутный полет в космос с участием Пэрри и других женщин критиковали в соцсетях. В комментарии под постом фан-аккаунта музыкантка признавалась, что чувствует себя избитой, но продолжает «смотреть на свет».

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