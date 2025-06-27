Pims удалила ролик с грубым досмотром девушки

В Pims отметили, что ролик был снят задолго до любых актуальных новостей и построен на гиперболе и внутренней иронии. «Домашние версии Pims — шутка, которую наши подписчики обсуждают уже давно. Мы просто сделали из этого видео. С дерзостью, стилем и качеством», ― говорится в посте.