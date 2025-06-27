Pims удалила ролик с грубым досмотром девушки

Сеть по продаже бабл-ти Pims удалила рекламу, в которой парень грубо обыскивает девушку, задирая ей юбку. Из соцсетей бренда также пропал ролик, где досмотру подвергается молодой человек.
В инстаграме* представители компании заявили, что категорически против любого вида насилия: «Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать домогательства, унижения и любые формы абьюза. Это не предмет шуток и не может быть эстетизировано».
В Pims отметили, что ролик был снят задолго до любых актуальных новостей и построен на гиперболе и внутренней иронии. «Домашние версии Pims — шутка, которую наши подписчики обсуждают уже давно. Мы просто сделали из этого видео. С дерзостью, стилем и качеством», ― говорится в посте.
В комментариях не все поверили в искренность позиции Pims. «Если ролик основан на мемах внутри комьюнити, вопросов больше никаких нет, отмена оправданна, нам с вами и правда не по пути. Среди моего „комьюнити“ про сексуальное насилие делают не мемы, а программы помощи пострадавшим девушкам», ― написала одна из подписчиц.
Скандальную рекламу Pims выпустили 23 июня. Ролик вызвал шквал критики: пользователи сочли, что рекламировать продукт через образы насилия ― моральное дно, и задались вопросом, почему такую рекламу бренд не опубликовал в грузинском или дубайском аккаунте. Некоторые решили отказаться от продукции компании.
На рекламу обратила внимание Екатерина Мизулина. Она заявила, что «глумиться над домогательствами — это дно», и компания должна удалить видео.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.